Le Liban confirme 92 morts, Israël lance une attaque agressive avec intensité.

Récemment, dans les agressions israéliennes au Liban, selon les sources officielles, au moins 92 personnes ont perdu la vie. Par ailleurs, plus de 150 personnes ont été blessées, selon le ministère de la Santé. Le Premier ministre d'Israël, Netanyahu, a rejeté une proposition de cessez-le-feu.

Les frappes aériennes israéliennes sur des cibles libanaises un jeudi ont entraîné la mort d'au moins 92 personnes et en ont blessé 153, a révélé le ministère de la Santé libanais. Quarante personnes ont été tuées dans les villes et villages du sud du Liban, tandis que 48 autres ont été tuées dans les régions de l'est et quatre au centre du pays.

L'armée israélienne a lancé ses attaques les plus intenses contre le mouvement chiite libanais Hezbollah depuis le début du conflit de Gaza en octobre dernier. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté une demande de trêve de 21 jours avec Hezbollah de la part des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et d'autres pays. Au lieu de cela, son bureau a ordonné à l'armée de poursuivre les attaques "avec toute leur force".

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que la demande avait été coordonnée avec Israël avant sa publication. Le journal "Haaretz" a rapporté que Netanyahu et son proche conseiller, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, étaient régulièrement tenus au courant de l'évolution de la proposition mercredi et jeudi, et avaient donné leur approbation.

Cependant, après des critiques de certains de ses ministres, Netanyahu a révisé sa position et a également rejeté la demande, selon "Haaretz". Trois ministres israéliens ont ouvertement opposé la proposition de trêve de 21 jours. Le ministre des Finances d'extrême droite Bezalel Smotrich a déclaré sur X : "La campagne au nord doitaboutir à une seule issue : l'anéantissement de Hezbollah et la démantèlement de sa capacité à menacer les habitants du nord".

Le ministre de la Sécurité d'extrême droite Itamar Ben Gvir a menacé de boycotter les activités du cabinet si le gouvernement accepte une trêve temporaire. Il a également menacé de démissionner en cas de trêve permanente. Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz s'est également opposé à une pause dans les combats contre Hezbollah. "Il n'y aura pas de trêve au nord", a-t-il écrit sur X. "Nous continuerons notre lutte contre l'organisation terroriste Hezbollah avec toute notre force jusqu'à la victoire et le retour en toute sécurité des habitants du nord dans leurs foyers".

En réponse, Hezbollah a lancé des attaques importantes contre des cibles en Israël du nord. La ville de Safed a été touchée par 80 roquettes, selon le mouvement. Hezbollah a également affirmé avoir ciblé des installations militaires près de la ville israélienne du nord de Haifa.

