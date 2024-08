- Le Liban a connu des morts suite à l'attaque aérienne israélienne

Tandis que les discussions pour un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza se poursuivent cette semaine, en vue d'un accord, les combats entre Israël et la milice chiite libanaise du Hezbollah se poursuivent au Liban. Selon les autorités libanaises, au moins dix personnes, dont une femme et deux enfants, ont péri dans une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban.

L'armée israélienne a déclaré qu'un dépôt d'armes de la milice du Hezbollah dans la région de Nabatiye était la cible de la frappe aérienne. De plus, l'armée a affirmé avoir utilisé des tirs d'artillerie pour neutraliser des menaces potentielles dans d'autres régions du sud du Liban.

Lebanon: Des Syriens parmi les morts

Selon les autorités libanaises, cinq autres personnes ont été blessées dans l'incident de Nabatiye, dont deux sont dans un état critique. La plupart des victimes étaient des Syriens, selon le ministère de la Santé.

L'agence de presse nationale du Liban a rapporté samedi matin qu'un bâtiment industriel avait été touché lors de l'attaque, où une famille syrienne était censée résider. Initialement, il avait été rapporté qu'un bâtiment résidentiel avait été touché.

Depuis le début du conflit Israël-Hamas dans la bande de Gaza il y a dix mois, la milice du Hezbollah, alliée de Hamas, a presque quotidiennement pris pour cible le nord d'Israël depuis le Liban. En représailles, l'armée israélienne frappe régulièrement des cibles dans le pays voisin.

Ministère: Premier cas de polio dans la bande de Gaza

Un cas de polio a été détecté dans la bande de Gaza en guerre, selon les autorités palestiniennes. Un bébé de dix mois non vacciné à Deir al-Balah, au centre de la région, a été infecté. Le ministère de la Santé de Ramallah a annoncé la nouvelle, et des tests à Amman, en Jordanie, ont confirmé le cas.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, avait précédemment appelé à un cessez-le-feu dans la bande côtière enclavée pour vacciner des centaines de milliers d'enfants contre la polio. Le virus se transmet souvent par de l'eau polluée, et il n'existe actuellement aucun traitement contre la polio.

Biden impatient pour un cessez-le-feu

Bien que les médiateurs à Doha, au Qatar, n'aient pas réussi à conclure un accord de cessez-le-feu vendredi, ils ont décrit les discussions comme constructives. Un plan a été présenté qui vise à combler le fossé restant et à s'aligner sur les principes du plan de paix présenté par le président américain Joe Biden en mai, que Hamas est réticent à renégocier.

Une autre réunion importante est prévue dans la capitale égyptienne, Le Caire, avant la fin de la semaine prochaine. D'ici là, les négociateurs continueront de travailler pour combler les écarts restants.

Biden a exprimé son optimisme, déclarant : "Nous sommes plus proches que jamais" et "beaucoup plus proches qu'il y a trois jours". Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Israël ce week-end pour poursuivre "des efforts diplomatiques intenses" sur le terrain, a déclaré un porte-parole de son département. L'objectif est de finaliser l'accord. "Que personne dans la région ne prenne d'actions pour saboter ce processus", a averti Biden dans un communiqué.

Selon le ministre des Affaires étrangères égyptien Badr Abdelatty, un cessez-le-feu pourrait prévenir une nouvelle escalade dans la région. L'Iran et le Hezbollah avaient juré vengeance après l'assassinat du chef externe de Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran et d'un commandant militaire du Hezbollah il y a deux semaines. Une réponse violente était attendue depuis. L'Iran et le Hezbollah, principalement financés par l'Iran, pourraient s'abstenir d'une attaque plus importante, potentiellement coordonnée contre Israël en cas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Biden a parlé avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi après le tour de négociation à Doha et dans un autre appel avec l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, a annoncé la Maison Blanche. Ils sont convaincus que le processus est dans sa phase finale, a déclaré un officiel du gouvernement américain. Ils prévoient de se rencontrer à nouveau la semaine prochaine à

Lire aussi: