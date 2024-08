- Le leverkusen finement coupé manque toujours.

Expert en football Lothar Matthäus pense que les champions allemands de football de Bayer Leverkusen ont beaucoup à attendre de la saison à venir. "De manière similaire à l'an dernier, Bayer 04 a un léger avantage sur la concurrence. Cependant, la nouvelle saison ne sera pas une promenade de santé, avec la pression supplémentaire de la Ligue des champions et FC Bayern qui veut oublier la saison dernière", écrit Matthäus dans sa colonne Sky.

"L'entraîneur et la direction du club ont fait un travail incroyable ces deux dernières années. Ils ont conservé Florian Wirtz, signé Alejandro Grimaldo gratuitement et obtenu Victor Boniface pour une somme relativement faible", déclare le recordman international allemand. Les transferts sont terminés, l'équipe est restée ensemble, et cela est également dû à l'entraîneur Xabi Alonso.

"Il reste encore beaucoup à faire"

"Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour les Werkself. Les joueurs de l'équipe nationale étaient à l'Euro et à la Copa America, l'équipe doit retrouver son rythme, mais je ne vois pas cela comme un problème compte tenu de l'ambiance autour de l'équipe", déclare Matthäus. "Que les matchs de préparation n'aient pas été optimaux en termes de résultats pourrait être une bonne chose. Cela montre qu'il y a encore des ajustements à apporter, et ils continueront à travailler dessus dans les jours à venir."

