Le législateur républicain a accordé des opportunités d'emploi à son intérêt romantique et à l'enfant de sa fiancée, comme l'a rapporté le New York Times.

En 2023, selon The New York Times, D'Esposito a rapidement recruté le duo pour son équipe peu après avoir prêté serment. Les dossiers publics montrent qu'ils ont été payés environ 30 000 dollars avec de l'argent des contribuables, tous accessibles au public. Le manuel d'éthique de la Chambre des représentants interdit explicitement aux membres d'employer des proches.

Cette révélation pourrait avoir un impact significatif sur les chances de réélection de D'Esposito, compte tenu de sa victoire serrée contre la démocrate Laura Gillen deux ans plus tôt et de l'importance du district dans la course pour le contrôle de la Chambre. D'Esposito et Gillen s'affrontent actuellement dans un remake féroce, le district étant considéré comme une zone de guerre par les deux partis.

D'Esposito s'est défendu publiquement contre les allégations, affirmant que son travail ne l'avait jamais empêché de remplir ses devoirs pour le 4e district de New York, et qu'il maintenait des normes éthiques élevées. Il a attaqué le rapport comme une "campagne de diffamation" politiquement motivée, laissant entendre qu'il n'avait pas contesté ses allégations.

D’Esposito a refusé de répondre à plusieurs questions sur la situation sur les terrains du Capitole lundi soir, affirmant plutôt que l'enquête avait été entreprise pour des raisons politiques. Tanto son partenaire que sa maîtresse ont confirmé le rapport du New York Times lors de brèves conversations.

En 2017, D'Esposito, qui avait des liens étroits avec la machine républicaine influente du comté de Nassau, a aidé à obtenir un emploi dans le gouvernement local pour son partenaire et son fils lors de sa nomination au conseil municipal de Hempstead. Gillen, qui était le supervisor de la ville à l'époque, a été élu peu après.

D'Esposito a été élu lors du même cycle que l'ex-représentant maintenant discrédité, George Santos, qui a remporté le 3e district congressionnel voisin avant d'être démasqué comme menteur. Santos a plaidé coupable de vol d'identité et de fraude filaire, avec une sentence prévue pour février.

Alors que le scandale de Santos prenait de l'ampleur, D'Esposito, qui représentait le 4e district congressionnel, a sévèrement critiqué Santos et a appelé à sa démission. D'Esposito a même ouvert son bureau pour les constituants de Santos lors d'une conférence de presse virtuelle, à laquelle ont assisté des dirigeants républicains locaux.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, a exprimé son soutien à D'Esposito, affirmant qu'il n'avait pas encore parlé avec D'Esposito, mais que sa déclaration suffisait à prouver que le rapport était de nature politique. Il a ajouté que D'Esposito était engagé envers son district.

Johnson a mis en garde contre la concentration sur les allégations, compte tenu du cycle électoral serré et de l'engagement fort de D'Esposito envers ses constituants. Il a également loué la popularité de D'Esposito parmi ses constituants.

Le chef adjoint républicain de la Chambre, Tom Emmer, a éludé les questions sur une enquête éthique en se concentrant sur le projet de loi

Lire aussi: