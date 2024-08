Le législateur iranien approuve le gouvernement dirigé par le président Peskhkian.

Avant le vote parlementaire, Peseschkian a reconnu avoir préféré initialement des individus spécifiques pour son cabinet. Cependant, lorsqu'il a réalisé qu'il n'y avait pas un consensus unanime, il a concédé et fait des compromis. Pour lui, atteindre une décision consensuelle sur la composition du nouveau gouvernement l'emportait sur sa préférence pour un cabinet idéal.

Le journal réformiste "Etemad" a rapporté que l'approbation parlementaire de tous les candidats ministériels par le président le mercredi était un événement historique, marquant la première fois en 23 ans.

Après le vote, Peseschkian a partagé une photo sur X avec le président conservateur du Parlement Mohammed Bagher Ghalibaf et le président de la Cour suprême d'Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, légendée "Consensus pour l'Iran". Ghalibaf a assuré le soutien continu du Parlement au gouvernement dans l'affrontement des problèmes du pays.

Peseschkian a remporté l'élection présidentielle en Iran en juillet, servant comme le seul candidat réformiste. Sa victoire était nécessaire en raison de l'accident d'hélicoptère tragique qui a coûté la vie au président Ebrahim Raisi et au ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian en mai.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères, Aragtschi, est connu pour sa volonté de communiquer avec l'Occident et a promis son soutien à l'"Axe de la Résistance", une alliance comprenant l'Iran et des organisations anti-israéliennes telles que Hamas et Hezbollah. Aragtschi a joué un rôle significatif dans les négociations nucléaires avec l'Occident en 2013, aboutissant à un accord nucléaire en 2015. Cependant, l'accord s'est finalement effondré suite au retrait unilatéral des États-Unis en 2018.

Le cabinet de Peseschkian ne comprend qu'une seule femme, la ministre des Routes et du Développement urbain Farsaneh Sadegh. Elle est la deuxième ministre femme depuis l'établissement de la République islamique d'Iran en 1979. Le ministère de la Défense est maintenant dirigé par le général Asis Nasirsadeh, un ancien commandant de l'armée de l'air.

Peseschkian a fait face à des critiques au sein du camp réformiste pour avoir nommé des politiques conservateurs du gouvernement précédent de Raisi. De plus, il a été critiqué pour avoir négligé d'inclure des représentants des minorités ethniques et religieuses dans son cabinet et pour avoir moins de femmes nommées.

Après avoir partagé la photo célébrant le consensus, Peseschkian a mis en évidence l'importance de l'événement en partageant plusieurs extraits de votes parlementaires historiques sur sa plateforme de médias sociaux. Les extraits mettaient en évidence les défis et les compromis nécessaires pour atteindre l'unité dans les nominations gouvernementales.

En regardant vers l'avenir, Peseschkian a reconnu la nécessité d'aborder les critiques au sein de son camp réformiste et a promis d'inclure plus de voix diversifiées et de représentation féminine dans les décisions futures du cabinet.

Lire aussi: