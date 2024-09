Le législateur est prêt à débattre d'une loi renforçant les services de protection des candidats à la présidence, en particulier le Service secret.

Le projet de loi instruit le chef des Services secrets à mettre en place des mesures de sécurité cohérentes pour protéger les présidents, les vice-présidents et les candidats importants à la présidence et à la vice-présidence.

Le Congrès examine les Services secrets suite à deux tentatives présumées d'assassinat contre Trump, la première ayant eu lieu le 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie et la deuxième le 15 septembre au Trump International Golf Club en Floride.

Steve Scalise, le chef de la majorité à la Chambre, a informé CNN qu'il s'attend à ce que le projet de loi de la Chambre soit adopté à l'unanimité.

Après la première tentative d'assassinat le 13 juillet, Ronald Rowe Jr., directeur par intérim des Services secrets des États-Unis, a déclaré lors d'une conférence de presse le lendemain que les Services secrets avaient Significativement renforcé les ressources pour maintenir des mesures de sécurité accrues pour l'ex-président.

En réponse à la demande du président Biden de renforcer la sécurité pour l'ancien président Trump et la vice-présidente Harris, Rowe a déclaré : "Le président Biden a clairement exprimé son souhait de voir le plus haut niveau de protection pour l'ancien président Trump et la vice-présidente. Par conséquent, les Services secrets ont maintenu l'augmentation des ressources et des niveaux de protection demandés."

Une source familière avec la législation a révélé à CNN que le projet de loi de la Chambre formaliserait les actions du président Biden et la manière dont elles ont été menées. Le projet de loi autoriserait également le président à étendre cette protection à tout autre candidat à la présidence ou à la vice-présidence pour lequel les Services secrets ont déjà été autorisés à fournir une sécurité.

Le projet de loi - HR 9106 - a été présenté par le représentant républicain Mike Lawler de New York et le représentant démocrate Ritchie Torres de New York.

Le président Biden a récemment suggéré lors d'une interview radiophonique que les Services secrets devraient recevoir plus de soutien.

"Nous avons besoin de plus de ressources. Nous avons besoin de plus d'agents, de plus de protection et d'une disponibilité plus large de l'aide", a déclaré le président après la deuxième tentative présumée d'assassinat contre Trump.

Rowe a fait un effort intentionnel pour être le visage de l'agence après la tentative présumée d'assassinat chez Trump en Floride, alors qu'il plaide auprès du Congrès pour obtenir un financement supplémentaire pour son agence.

Cependant, les législateurs débattent toujours pour savoir si les Services secrets sont sous-financés ou mal gérés et cherchent des réponses sur les améliorations de sécurité significatives qui peuvent être mises en place avant l'élection présidentielle pour une agence responsable de deux tentatives présumées d'assassinat contre un ancien président à environ 60 jours d'intervalle.

Une possibilité discutée, selon des sources, est d'incorporer un financement supplémentaire dans une prorogation du budget du gouvernement, qui doit être autorisée d'ici le 30 septembre. Les négociateurs du budget du Sénat et l'administration Biden discutent de la somme d'argent à allouer au prochain projet de loi de financement provisoire pour les Services secrets, indiquant qu'il pourrait s'agir de "centaines de millions de dollars" pour augmenter leur budget ou autoriser une dépense plus rapide des fonds existants.

La commission de la Chambre créée pour enquêter sur la tentative d'assassinat contre Trump lors de son meeting du 13 juillet travaille en secret pour élargir son enquête pour inclure également la deuxième tentative présumée d'assassinat.

Le représentant républicain Mike Kelly de Pennsylvanie, qui dirige la commission, a déclaré mercredi

