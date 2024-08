Le légendaire Boll doit prendre sa retraite sans médaille olympique.

Les Suédois mettent fin à une carrière véritablementremarkable : Timo Boll doit dire adieu à l'équipe allemande de tennis de table aux Jeux Olympiques. Pour lui, une carrière internationale prend fin. Il a remporté 42 médailles internationales en 27 ans de jeu en équipe nationale.

Au moment où la dernière revers de la main gauche a volé par-dessus la table, Timo Boll semblait déjà sourire. Et quand il a félicité Anton Källberg pour sa victoire, il était clair à voir : Timo Boll souriait. Bien que la défaite en quart de finale du tournoi olympique de tennis de table contre la Suède ait fait mal, Boll était en paix avec lui-même. Tandis qu'il mettait fin à sa carrière internationale, son ami Dirk Nowitzki applaudissait depuis les tribunes. Les cris de "Timo" disaient au revoir à Boll depuis la salle.

À 43 ans, il avait une fois de plus tout donné, combattu comme un lion et parfois brillé comme au meilleur de ses jours. Mais en vain. La défaite 0:3 contre les Scandinaves a scellé la sortie olympique de l'équipe allemande, qui comprenait également l'ancien numéro un mondial Dimitrij Ovtcharov et le champion d'Europe Dang Qiu.

Avec le départ de Boll, une série s'est également terminée : depuis leurs débuts en équipe olympique en 2008 à Beijing, les hommes allemands avaient remporté une médaille à chaque fois, deux fois l'argent (2008, 2021), deux fois le bronze (2012, 2016) - Boll et Ovtcharov en ont toujours fait partie. 27 ans après son premier match en équipe nationale, une ère s'achève pour l'éternel Boll - bien qu'il joue sa dernière saison pour son club Borussia Düsseldorf en 2024/25.

Début en équipe nationale en 1997

Contre le double suédois solide avec l'ancien champion du monde Kristian Karlsson et Anton Källberg, un ancien et actuel coéquipier de Boll au Borussia Düsseldorf, Boll/Qiu a perdu 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) malgré de bonnes performances à certains moments. Le tournant a été le défaite d'Ovtcharov, qui a perdu le premier et le plus spectaculaire simple contre son ancien coéquipier de Neu-Ulm Möregardh 2:3 (9:11, 11:8, 11:7, 8:11, 8:11) - après avoir mené 6:2 dans le set décisif. La défaite 1:3 (7:11, 9:11, 11:7, 8:11) de Boll contre Källberg a ensuite mis fin au match - et à une ère.

C'était une fois de plus une performance hautement méritoire de Boll, qui avait loué et apprécié l'"atmosphère formidable" dans l'arène Paris Sud 4 lors du match d'ouverture contre le Canada. À l'époque, however, les Français avec les omniprésents frères Lebrun jouaient à la table voisine, la performance de Boll n'était que la première partie. Cette fois, Boll et ses coéquipiers étaient les vedettes, il y avait parfois une véritable "maison Boll" - les Allemands l'ont pris dès le départ, même s'ils étaient conscients de l'ampleur de la tâche.

"I don't want to think too much about it being the end of my international career," Boll avait dit. Cette carrière a commencé en 1997 avec son début en équipe nationale contre la Pologne, à l'époque où il jouait encore en double avec le champion du monde 1989 Steffen Fetzner. 20 titres de champion d'Europe et 42 médailles dans des championnats internationaux plus tard, Paris est la fin. "Ça me semble juste," a dit Boll.

Que la légende du basket Nowitzki, qui avait déjà été le porte-bonheur doré de l'équipe allemande de 3x3 femmes la veille, ne voulait pas manquer la performance de Boll était dû à une amitié de longue date. Boll avait visité Nowitzki plusieurs fois aux États-Unis, y compris lors de sa dernière saison pour les Dallas Mavericks à presque 41 ans, Nowitzki était un invité chez Boll à Borussia. Après Paris, les deux veulent partir en safari au Kenya avec leurs familles - ils peuvent maintenant planifier cela.

