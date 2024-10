Le légendaire basketteur Dikembe Mutombo meurt à 58 ans

Entendu au Temple de la renommée du basketball Naismith en 2015, il était huit fois All-Star de la NBA et a remporté le titre de meilleur défenseur de la ligue à quatre reprises.

Ses compétences défensives – ayant été le meilleur bloqueur de tirs de la ligue pendant cinq saisons consécutives sur une carrière de 18 ans et ayant pris sa retraite en tant que deuxième meilleur bloqueur de l'histoire de la NBA – étaient complétées par son sourire immense et joyeux.

Originaire de la République démocratique du Congo (RDC), le joueur de 2,13 m Mutombo est arrivé à l'Université de Georgetown à Washington en 1987 grâce à une bourse académique, et a acquis une renommée après avoir rejoint l'équipe de basket-ball en deuxième année.

Il a été choisi à la quatrième place de la Draft NBA 1991 par les Denver Nuggets.

En dehors du terrain, le pivot imposant était connu pour son travail humanitaire. En 1997, deux ans avant de mettre fin à sa carrière en NBA, Mutombo a fondé la Dikembe Mutombo Foundation avec pour objectif d'améliorer l'éducation et les conditions de vie en RDC.

En 2022, la NBA a révélé que Mutombo recevait un traitement pour une tumeur cérébrale à Atlanta.

La ligue a confirmé qu'il était entouré de sa famille lorsqu'il est décédé lundi.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a publié un communiqué dans lequel il dit : "Dikembe Mutombo était incroyablement plus grand que la vie. Sur le terrain, il était l'un des plus grands bloleurs de tirs et joueurs défensifs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il a mis tout son cœur et son âme à aider les autres.

Il n'y avait personne de plus méritant que Dikembe pour servir de premier Ambassadeur mondial de la NBA. Il était un humanitaire dans l'âme. Il adorait ce que le basketball pouvait accomplir pour avoir un impact positif sur les communautés, surtout dans sa République démocratique du Congo natale et sur tout le continent africain. J'ai eu la chance de voyager dans le monde avec Dikembe et de voir sa générosité et sa compassion personnellement. Il était toujours présent aux événements de la NBA au fil des ans – avec son sourire contagieux, sa voix grave et son doigt caractéristique qui a conquis le cœur des fans de basketball de toutes les générations.

L'esprit indomptable de Dikembe persiste chez ceux qu'il a aidés et inspirés tout au long de sa vie extraordinaire. Je suis parmi tant d'autres dont la vie a été influencée par le grand cœur de Dikembe, et il me manquera profondément. Au nom de toute la famille NBA, j'exprime mes condoléances les plus sincères à la femme de Dikembe, Rose, et à ses enfants; à ses nombreux amis; et à la communauté mondiale du basketball qu'il

