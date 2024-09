Le légendaire artiste et acteur Kris Kristofferson, connu pour sa musique et sa présence à l'écran, est décédé à l'âge de 88 ans.

Kristofferson est décédé dans sa résidence de Maui, à Hawaii, un samedi, comme l'a confirmé son représentant Ebie McFarland dans un e-mail. Il avait 88 ans.

McFarland a révélé que Kristofferon était parti paisiblement, entouré de sa famille. La cause exacte de son décès n'a pas été mentionnée.

À partir des années 1960 tardives, le natif de Brownsville, Texas, a écrit des classiques intemporels tels que “Sunday Mornin’ Comin’ Down”, “Help Me Make it Through the Night”, “For the Good Times” et “Me and Bobby McGee”. Bien que Kristofferson soit un artiste solo, de nombreuses compositions ont connu un grand succès lorsqu'elles ont été interprétées par d'autres artistes, comme Ray Price chantant “For the Good Times” ou Janis Joplin interprétant “Me and Bobby McGee”.

Il a également joué aux côtés d'Ellen Burstyn dans le film de Martin Scorsese “Alice Doesn’t Live Here Anymore” en 1974, joué aux côtés de Barbra Streisand dans “A Star Is Born” en 1976, et est apparu dans “Blade” de Marvel aux côtés de Wesley Snipes en 1998.

Kristofferson, qui pouvait réciter William Blake de mémoire, a combiné avec aisance les thèmes folk de la solitude et de l'amour tendre avec la musique country populaire. Ses longs cheveux, ses pantalons à pattes d'éléphant et ses chansons inspirées par Bob Dylan l'ont démarqué en tant que parolier country progressiste, rejoignant des contemporains notables comme Willie Nelson, John Prine et Tom T. Hall.

Nelson a déclaré un jour, lors d'une cérémonie des BMI en novembre 2009 : “Il n'y a pas de meilleur parolier vivant que Kris Kristofferson. Tout ce qu'il écrit est un standard, et nous allons tous devoir vivre avec ça.”

En tant qu'interprète, il a excellé dans des films marquants, notamment ceux avec Barbara Streisand et Ellen Burstyn. De même, il a apprécié les westerns et les dramas de cow-boys.

Au cours de ses années universitaires, il était un boxeur des Golden Gloves et un joueur de football, et il a obtenu une maîtrise en anglais de Merton College à l'Université d'Oxford en Angleterre. Malgré une offre d'enseignant à l'Académie militaire de West Point, il a choisi de poursuivre une carrière de parolier à Nashville. En 1966, il a accepté un emploi à temps partiel de nettoyeur dans le studio de Columbia Records sur Music Row pour entrer dans l'industrie, travaillant aux côtés de Dylan lors de l'enregistrement de l'album double “Blonde on Blonde”.

Les légendes ont souvent dépassé la réalité en ce qui concerne Kristofferson. Cash a souvent partagé une anecdote exagérée selon laquelle Kristofferson, un ancien pilote de l'armée, avait livré un hélicoptère sur la pelouse de Cash, partageant une bière et une démo de “Sunday Mornin’ Comin’ Down”. Cependant, au fil des ans, Kristofferson a contredit le compte rendu de Cash, affirmant que la rencontre ne s'est jamais produite et que la démo n'a jamais été partagée ou même enregistrée.

Dans une interview de l'Associated Press en 2006, il a souligné sa dette envers Cash. “Le rencontrer en coulisses à l'Opry du Grand Ole alors que j'étais encore dans l'armée était le moment où j'avais décidé de revenir”, a déclaré Kristofferson. “C'était électrisant. Il m'a un peu pris sous son aile avant de couper l'un de mes morceaux. Il a coupé mon premier disque, qui a été nommé disque de l'année. Il m'a mis sur scène pour la première fois.”

“Me and Bobby McGee”, l'un de ses morceaux les plus souvent enregistrés, a été inspiré par les conseils du fondateur de Monument Records, Fred Foster. Foster avait un titre pour une chanson appelée “Me and Bobby McKee”, inspirée d'une femme de son immeuble. Dans une interview avec le magazine Performing Songwriter, Kristofferson a admis avoir été inspiré pour écrire les paroles pour deux personnes en voyage ensemble après avoir vu le film de Federico Fellini, “La Strada”.

Joplin, qui entretenait une amitié proche avec Kristofferson, a modifié les paroles pour mettre en scène un personnage masculin, créant sa version iconic juste quelques jours avant sa mort en 1970 due à une overdose. La version de Joplin a finalement atteint la première place du classement à titre posthume.

Au moment de son décès, Kristofferson avait enregistré des tubes tels que “Why Me”, “Loving Her Was Easier (Than Anything I’ll Ever Do)”, “Watch Closely Now”, “Desperados Waiting for a Train”, “A Song I’d Like to Sing” et “Jesus Was a Capricorn”.

En 1973, il a épousé la parolière Rita Coolidge, marquant le début de leur carrière de duo réussie, qui a abouti à deux Grammy Awards. Ils ont divorcé en 1980.

Il a mis fin à sa carrière de performance et d'enregistrement en 2021, faisant des apparitions occasionnelles sur scène.

Malgré sa carrière cinématographique réussie, la passion de Kristofferson pour la musique n'a jamais faibli. Il a souvent incorporé des éléments de divertissement dans ses films, comme chanter dans “Alice Doesn’t Live Here Anymore” de Martin Scorsese.

La carrière musicale et cinématographique de Kristofferson s'est étendue sur plusieurs décennies, offrant un divertissement inépuisable aux fans du monde entier.

