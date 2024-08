Le leader du Bayern Max Eberl partage le " récit authentique "

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a déclaré sans ambiguïté qu'il n'y aura pas de nouveaux transferts de la part des tenants du titre, même pas un prêt du joueur de Leverkusen Jonathan Tah. "C'est fini. Nous n'allons pas recruter d'autres joueurs. Nous sommes ravis de l'équipe que nous avons", a déclaré Eberl, à la veille de la clôture de la période des transferts.

Cependant, il est possible que l'ailier Kingsley Coman, souvent blessé, parte pour l'Arabie saoudite. La période des transferts y est ouverte jusqu'au début octobre, et Al-Hilal est reportedly intéressé. Mais avant le match de Bundesliga du Bayern (17h30 CET/DAZN et ntv.de live ticker) contre SC Freiburg, Eberl a mentionné qu'il n'y a "pas d'indications significatives d'un remaniement de l'équipe".

Eberl a tenté de clarifier la situation controversée de Tah, après de nombreuses spéculations y compris son implication. Il se sent "traîné dans la boue et portrayed d'une manière qui ne correspond pas aux négociations privées".

"... personne n'en sort perdant"

La question de Tah a été définitivement réglée pour le Bayern, malgré les spéculations. "Leverkusen nous a donné un délai il y a trois semaines et demi et a exigé cette somme avant cela. Et je ai écrit à Simon Rolfes (Note : Directeur sportif de Bayer) : Simon, merci pour le délai. Merci pour le prix que vous avez mentionné. Nous ne pouvons pas le respecter. Et c'est fini." Eberl a de nouveau demandé si, avec des ventes potentielles et des fonds supplémentaires, ils pouvaient réévaluer la situation. "Non, nous ne pouvons pas - et puis c'est tout. Et puis personne n'en sort perdant. C'est propre", a déclaré Eberl. La controverse autour du transfert a même entraîné la critique de Eberl par le patron de Leverkusen, Fernando Carro. "Je n'aime pas particulièrement Max Eberl, pas du tout. Et je ne négocierais pas avec lui", avait-il dit. Plus tard, il s'est excusé pour ses remarques lors d'une réunion avec les fans.

Cet été, le Bayern a signé Joao Palhinha, Michael Olise et Hiroki Ito pour environ 130 millions d'euros. De plus, Josip Stanisic est revenu à Munich après son prêt à Leverkusen. "Une nouvelle dynamique stimulante est entrée dans l'équipe. Tout cela feels incroyablement positif", a déclaré Eberl. Leur objectif maintenant est "le triomphe ultime" et ils visent à "rapporter des titres à Munich".

