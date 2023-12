Le leader de la Formule E, Mitch Evans, déclare que le sport automobile est dans une "ère unique de changement".

Après avoir remporté l'ePrix de Mexico il y a deux semaines et terminé troisième à Santiago, le pilote de Panasonic Jaguar est le leader du championnat des pilotes 2019-20.

Evans a déjà eu l'occasion de mener le peloton lorsqu'il a remporté la série GP3 en 2012 et la Toyota Racing Series en 2010 et 2011.

Bien que ses positions au classement final de la Formule E se soient régulièrement améliorées depuis son arrivée il y a quatre ans, le fait d'être au sommet du classement est une première pour le pilote néo-zélandais dans la série électrique.

"C'est un nouveau territoire, mais toute l'équipe est prête à l'affronter", a déclaré M. Evans à Alex Thomas de CNN Sport. "J'ai été dans cette position plusieurs fois dans ma carrière, mais pas en Formule E, donc j'ai l'expérience d'être l'objectif.

Avant la course de ce week-end à Marrakech au Maroc, Evans pense qu'il est important de rester constant sur la piste plutôt que de faire des changements si l'on veut avoir plus de succès.

"Nous sommes dans une très bonne position en ce moment", a-t-il déclaré. "La voiture est dans une bonne fenêtre, c'est donc la priorité numéro un, garder la voiture dans sa fenêtre de performance où tout fonctionne bien, je me sens bien dedans, elle freine bien, elle accélère bien, j'ai confiance en moi pour prendre de la vitesse dans les virages.

"Chaque circuit est légèrement différent, il faut donc modifier les réglages et l'approche pour s'adapter au circuit, mais il semble que nous y parvenions bien pour l'instant.

"Marrakech est un circuit assez long avec de longs virages, nous devons donc garder cela à l'esprit et les séances d'essais menant aux points vitaux de la journée, c'est-à-dire les qualifications et la course, nous devons juste rassembler ce dont nous avons besoin de la voiture pour nous assurer que nous sommes performants.

"Nous avons obtenu de bons résultats dans ce circuit par le passé et nous espérons que nous pourrons continuer sur notre lancée ce week-end.

Les fruits du travail

Pour Evans et Jaguar, l'ascension vers le sommet s'est faite en quatre ans.

L'équipe a fait ses débuts en 2016 et a connu une courbe d'apprentissage abrupte depuis lors.

Elle n'a obtenu aucun podium lors de sa première saison, mais Evans a terminé 14e, 7e et 5e lors des saisons suivantes.

"Nous nous sommes rapprochés du haut du classement depuis que nous avons rejoint l'équipe lors de la troisième saison", a expliqué le pilote de 25 ans. "L'année dernière, nous étions en lice pour le championnat jusqu'à la dernière course, mais nous avons malheureusement échoué.

"C'est la première fois que nous sommes en tête du championnat des pilotes et nous sommes deuxièmes au classement des constructeurs. C'est la première fois que nous sommes en tête du championnat des pilotes et que nous sommes deuxièmes au classement des constructeurs.

"Nous commençons à obtenir de très bons résultats sur la piste. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela fait plusieurs saisons que nous travaillons dans ce sens.

"Nous savions que nous étions sur une bonne voie l'année dernière, mais nous voulions construire sur cette base cette saison et nous avons vraiment bien commencé. Il s'agit maintenant de rester constant et d'être calme et de ne pas trop s'emballer."

Nouvelles technologies

Qu'il s'agisse de nouvelles technologies plus écologiques ou d'éléments interactifs pour les fans, la Formule E s'enorgueillit depuis longtemps de sa capacité d'innovation.

Après la sortie de la nouvelle caméra Driver's Eye, M. Evans a qualifié la compétition de "banc d'essai pour les constructeurs".

"Cela aura un impact direct sur nos futurs véhicules sur la route, en particulier sur l'I-Pace (Jaguar) que vous voyez sur la route", a-t-il souligné. "Une grande partie de ce développement (...) est venue du programme de Formule E et vice versa".

"C'est donc très agréable de se trouver dans cette ère unique de changement dans le sport automobile et dans l'industrie automobile, qui est évidemment en train de devenir électrique. Nous sommes à l'avant-garde de cette évolution et c'est formidable d'être l'un des pilotes d'essai et d'observer cette nouvelle technologie à un rythme vraiment impressionnant.

"Des choses comme le Driver's Eye, c'est une innovation étonnante que la Formule E a adoptée et qui donne aux fans un aperçu de ce qu'il faut faire pour nous et de ce que nous vivons derrière le volant, essentiellement à partir de nos yeux.

