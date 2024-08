- Le leader de Kik s'exprime sur Temu et Shein: "Crie une injustice flagrante"

Patrick Zahn, le patron de Kik, exprime son étonnement face à la gestion laxiste des réglementations politiques envers les plateformes de vente au détail asiatiques telles que Shein et Temu. "C'est incroyable que ces plateformes puissent opérer librement sans respecter la loi et l'ordre", a-t-il déclaré aux membres de l'Association de journalisme économique à Düsseldorf, qualifiant cela de "injustice flagrante".

Selon Zahn, Shein et Temu bénéficient d'avantages concurrentiels injustes, notamment des droits de douane faibles. Ces plateformes de commerce électronique asiatiques dépendent principalement du fret aérien, ce qui signifie que les colis d'une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays non membres de l'UE sont exonérés de droits de douane à l'importation. Le patron de l'entreprise de vente au détail Kik trouve cette situation injustifiable. "Nous payons aussi notre dû", a souligné Zahn, suggérant que les retailers étrangers opérant en Europe devraient être soumis aux mêmes réglementations.

Zahn a exprimé son inquiétude quant aux doubles standards qui semblent être appliqués. "C'est étrange", a-t-il déclaré. La plupart des colis arrivent à Liège, en Belgique, où 400 000 à 500 000 colis Temu et Shein sont livrés quotidiennement. Avec seulement six officiers des douanes présents, nous sommes en train d'accepter chaque colis sans inspection, ce qui est étrange étant donné les circonstances, selon Zahn.

Zahn a critiqué la loi sur la chaîne d'approvisionnement pour imposer des réglementations strictes aux entreprises européennes, mais sans aborder les problèmes avec les retailers en ligne tels que Shein et Temu. Les politiques sont conscients de la situation, mais n'ont pas encore réagi.

Shein et Temu ont connu un succès considérable en Allemagne. Leur succès met une forte pression sur les retailers traditionnels. Selon une estimation de l'Association du commerce de textiles, de chaussures et de maroquinerie, les consommateurs allemands ont acheté environ un milliard d'articles de mode et de chaussures sur ces plateformes l'an dernier. Cependant, les portails sont contestés. Les défenseurs des consommateurs, les politiques et les représentants de l'industrie de la vente au détail critiquent des problèmes liés à la qualité des produits, aux procédures de réclamation trompeuses et aux pratiques manipulatives, appelant à des réglementations plus strictes.

Zahn argue que K K Textiles et autres retailers traditionnels sont désavantagés par les réglementations douanières laxistes pour les plateformes de commerce électronique asiatiques comme Shein et Temu, car ils sont tenus de payer des droits de douane alors que ces dernières ne le sont pas en raison des faibles droits de douane sur les colis d'une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays non membres de l'UE à l'importation.

De plus, Zahn souligne que non seulement K K Textiles, mais tous les retailers étrangers opérant en Europe devraient être tenus responsables des mêmes normes réglementaires que les retailers locaux, car la concurrence déloyale persiste en raison de la gestion laxiste des réglementations politiques envers les plateformes de vente au détail asiatiques.

Lire aussi: