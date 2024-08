Le lauréat du prix Nobel Yunus prêt à diriger le gouvernement de transition au Bangladesh

Le gouvernement de transition n'est que le début. La véritable pacification ne peut être atteinte qu'avec des élections libres. Sans élections, il n'y aura pas de changement," a ajouté Yunus.

Le mouvement Étudiants Contre la Discrimination (ECD), qui a mené les manifestations anti-gouvernementales, a mis en avant l'économiste Yunus comme chef du gouvernement de transition. "Nous faisons confiance au Dr Yunus," a déclaré Asif Mahmud, un leader de l'ECD. Le chef de l'armée, Waker-Uz-Zaman, a déclaré mardi qu'il souhaitait consulter les étudiants au sujet de la proposition.

Yunus est depuis longtemps considéré comme un opposant politique d'Hasina. Plus d'une centaine de procédures judiciaires sont en suspens contre lui, que ses partisans ont critiquées comme une persécution politique. À 84 ans, il a fondé la Grameen Bank dans les années 80, qui fournit des microcrédits aux personnes les plus pauvres au Bangladesh. En 2006, il a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail.

Le chef de l'armée avait annoncé la formation d'un gouvernement de transition après le départ d'Hasina. Le président Mohammed Shahabuddin a également dissous le parlement et ordonné la libération de la dirigeante de l'opposition Khaleda Zia de sa détention à domicile.

Initialement, les manifestants sont descendus dans les rues contre un système de quotas pour les emplois dans la fonction publique, qu'ils estimaient favoriser les partisans d'Hasina. Au fil du temps, l'objectif du mouvement de protestation est devenu la démission de la première ministre qui était au pouvoir depuis 2009. Ces dernières semaines, des millions de personnes sont descendues dans les rues.

Il y a eu des affrontements violents entre les partisans du gouvernement et ses opposants, et les forces de sécurité ont tiré dans la foule avec des armes à feu. Au moins 113 personnes ont été tuées lundi, ce qui en fait le jour le plus meurtrier depuis le début des manifestations de masse en juillet. Selon les chiffres de l'AFP, au moins 413 personnes ont été tuées au total.

Le choix du mouvement ECD de l'économiste Yunus comme chef du gouvernement de transition est une étape importante vers la mise en place d'un gouvernement de transition. Cependant, l'échec de la tenue d'élections libres sous ce gouvernement de transition pourrait entraver l'atteinte de la véritable pacification.

Lire aussi: