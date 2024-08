Le lauréat du prix Nobel Yunus prêt à diriger le gouvernement de transition au Bangladesh

Le gouvernement de transition n'est que le début. La véritable pacification ne peut être atteinte que par des élections libres. Sans élections, il n'y aura pas de changement," a déclaré Yunus, qui dans les années 1980 a aidé des millions de personnes dans le pays d'Asie du Sud à sortir de la pauvreté en leur accordant des microcrédits. En 2006, l'économiste a reçu le prix Nobel de la paix pour ce travail.

"Faites confiance à Dr. Yunus," a déclaré Asif Mahmud, l'un des dirigeants du mouvement Students Against Discrimination (SAD), sur le service en ligne Facebook. Entre-temps, mardi, le président du pays a dissous le parlement et le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Khaleda Zia a été libéré de la maison d'arrêt.

Hasina, qui avait été au pouvoir pendant 15 ans, a fui le Bangladesh lundi après des semaines de manifestations massives parfois violentes. Les manifestants ont envahi sa résidence officielle et ont mis le feu aux stations de télévision. Le chef de l'armée Waker-Uz-Zaman a annoncé la formation d'un gouvernement de transition, déclarant : "Il est temps de mettre fin à la violence."

Lundi a été le jour le plus meurtrier des manifestations, qui ont commencé depuis début juillet, avec au moins 122 morts. Initialement ciblant un système de quotas pour l'attribution d'emplois dans la fonction publique, les manifestations ont ensuite réclamé la démission du Premier ministre, qui est au pouvoir depuis 2009. Des millions de personnes de tous horizons ont rejoint le mouvement, qui a vu des violences entre les partisans et les opposants du gouvernement, ainsi que des tirs de forces de sécurité dans la foule. Selon l'AFP, au moins 413 personnes ont été tuées au total.

Mardi, les rues de la capitale Dacca sont restées principalement calmes, de nombreux magasins ont rouvert et les vols internationaux ont repris à l'aéroport. Les mères de certains des centaines de prisonniers politiques secrètement détenus sous Hasina attendaient dehors un bâtiment du service de renseignement militaire.

Les témoins ont rapporté que les magasins et les maisons des hindous, un groupe de population perçu comme proche du Premier ministre Hasina dans le pays principalement musulman, ont également été ciblés pendant les émeutes. Les groupes de défense des droits de l'homme au Bangladesh, ainsi que les diplomates américains et de l'Union européenne, ont exprimé leur inquiétude quant aux prétendues attaques contre les minorités religieuses et ethniques.

Le département d'État américain a conseillé aux diplomates, aux membres de l'ambassade et à leurs familles de quitter le Bangladesh en raison de la situation politique instable. Des avertissements de voyage pour le Bangladesh avaient déjà été émis le mois dernier.

Entre-temps, les membres des principaux syndicats de police au Bangladesh ont appelé à une grève jusqu'à ce que la sécurité de tous les membres de la police soit garantie.

Les pays voisins, l'Inde et la Chine, importants partenaires régionaux, ont appelé au calme. Le ministère des Affaires étrangères chinois a déclaré que le pays espère la "restoration rapide de la stabilité sociale au Bangladesh". Le ministre des Affaires étrangères indien S. Jaishankar a exprimé sa "profonde préoccupation" jusqu'à ce que l'ordre public soit restauré, et a confirmé que Hasina avait fui en Inde.

La Hasina de 76 ans a été réélue lors d'une élection controversée en janvier. Son gouvernement a été accusé, entre autres, d'utiliser les institutions de l'État pour maintenir le pouvoir et de réprimer les critiques du gouvernement, allant même jusqu'aux assassinats extrajudiciaires de figures de l'opposition.

Le gouvernement de transition, dirigé par le chef de l'armée Waker-Uz-Zaman, a été formé pour mettre fin à la violence. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre Khaleda Zia, soutenu par la Commission pour des élections équitables, est censé jouer un rôle important dans les élections à venir.

