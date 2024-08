- Le lauréat du prix Nobel dirigera le Bangladesh dans la transition

Après la démission du Premier ministre autoritaire Sheikh Hasina, le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est appelé à diriger un gouvernement de transition au Bangladesh. L'inventeur des microcrédits restera en fonction jusqu'à de nouvelles élections, a confirmé le bureau du président Mohammed Shahabuddin à l'agence de presse allemande. Le octogénaire est prêt à assumer temporairement les fonctions, a déclaré un porte-parole de Yunus à la radio BBC Bangla.

La décision en faveur de Yunus a été prise lors d'une réunion du président avec des représentants du mouvement de protestation et de l'armée, a-t-on rapporté. Les observateurs avaient noté que les forces armées avaient effectivement detenu le pouvoir dans le pays d'Asie du Sud. L'un des principaux organisateurs des protestations, Nahid Islam, a déclaré que les manifestants accueillaient favorablement le choix de Yunus.

Banquier des pauvres

Yunus est connu sous le nom de Banquier des pauvres. Grâce à sa Banque Grameen, il a accordé de petits prêts à des personnes pauvres qui n'auraient pas obtenu de crédits bancaires ordinaires, leur permettant de devenir autonomes. Selon sa conviction, les gens pouvaient ainsi se libérer de leur propre misère. Des imitateurs de son travail ont été trouvés dans le monde entier : lorsque Yunus a reçu le prix Nobel de la paix en 2006 avec la Banque Grameen, il y avait des fournisseurs de microcrédits dans plus de 100 pays.

Yunus a été politiquement actif auparavant : en 1996, il a servi comme ministre dans un cabinet de transition pendant deux mois. En 2007, il a fondé son propre parti, "Puissance des Citoyens". Après un différend avec Hasina, il a finalement été démis de ses fonctions de directeur de la Banque Grameen. La raison officielle était son âge. Cependant, Hasina a également accusé Yunus de "saigner les pauvres" avec ses taux d'intérêt de microcrédit. La critique de l'étranger a également augmenté, arguant que les microcrédits n'étaient pas l'outil approprié pour lutter contre la pauvreté.

Hasina réprime brutalement les protestations

La pauvreté a également joué un rôle important dans les dernières manifestations massives du pays de 170 millions d'habitants. Despite une croissance économique sous l'ancien chef de gouvernement Hasina, de nombreuses personnes peinent à joindre les deux bouts. Le chômage est également élevé. En raison d'un système de quotas planifié et largement retiré pour les emplois dans la fonction publique, de nombreux manifestants craignaient que l'accès à ces emplois ne soit menacé.

Au lieu d'aborder ces préoccupations, Hasina a tenté de réprimer brutalement les manifestations. Elle a imposé des couvre-feux, bloqué temporairement Internet et déployé la police et l'armée. Les manifestations ont alors dégénéré, et les manifestants ont réclamé la démission de Hasina. Selon les rapports des médias locaux, plus de 300 personnes sont mortes lors des manifestations.

Une chance pour la démocratie?

Hasina a été chef de gouvernement pendant les 15 dernières années. Les organisations de défense des droits de l'homme l'ont accusée de cibler spécifiquement les critiques. Des milliers de personnes ont été arrêtées, dont lors des dernières manifestations. Le futur chef de gouvernement, Yunus, a été condamné à six mois de prison cette année pour avoir prétendument violé les lois sur le travail avec la partie à but non lucratif de l'une de ses entreprises. Ses partisans ont critiqué le verdict comme étant politiquement motivé. Finalement, il n'a pas eu à purger la peine.

"Une raison du large soutien du mouvement de protestation est le fait que le pays n'a pas vu d'élections avec une véritable concurrence depuis 15 ans", a déclaré l'expert du Bangladesh Thomas Kean du groupe de crise indépendant à l'agence de presse allemande. La crise actuelle pourrait être une occasion de ramener le pays vers une véritable démocratie.

Lire aussi: