- Le lauréat du prix Nobel de 84 ans va prendre le contrôle du Bangladesh

Lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus dirigera le gouvernement de transition au Bangladesh. Le président Mohammed Shahabuddin a pris cette décision lors d'une réunion avec la direction militaire et les représentants de l'organisation étudiante SAD, a annoncé le bureau présidentiel tôt mercredi matin (heure locale). Yunus avait accepté de diriger le gouvernement de transition après que les dirigeants de SAD l'ont appelé à le faire. La Première ministre Sheikh Hasina a fui en Inde lundi en raison des manifestations de masse qui ont eu lieu pendant des semaines et qui ont été dirigées par des étudiants.

Shahabuddin a assuré que le gouvernement de transition serait formé "le plus rapidement possible", a déclaré le leader étudiant Nahid Islam après la réunion avec le président. Entre-temps, le chef de la police nationale a été démis de ses fonctions suite aux affrontements violents et aux nombreux décès lors des manifestations, a ajouté le bureau présidentiel.

Yunus appelle à des élections libres au Bangladesh

Hasina a quitté le Bangladesh lundi après 15 ans au pouvoir et des semaines de manifestations de masse, certaines ayant tourné à la violence, laissant des centaines de morts. Les manifestants ont envahi sa résidence officielle et ont mis le feu à des stations de télévision. Le chef de l'armée, Waker-Uz-Zaman, a ensuite annoncé la formation d'un gouvernement de transition. "Il est temps de mettre fin à la violence", a-t-il souligné. Shahabuddin a dissous le Parlement.

Avant la décision de Shahabuddin, Yunus a souligné que le gouvernement de transition n'était "que le début. La véritable paix ne peut venir que des élections libres. Sans élections, il n'y aura pas de changement". Le octogénaire avait été depuis longtemps un opposant politique d

