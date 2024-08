- Le Landstüt Redefin doit être réorienté stratégiquement

Le Haras d'État de Redefin (district de Ludwigslust-Parchim), endetté, doit être réorienté stratégiquement. Ce complexe historique de 200 ans, utilisé pour l'élevage et l'entraînement de chevaux ainsi que pour des événements culturels, doit développer davantage son potentiel, a annoncé le ministère de l'Agriculture de Schwerin. Une société de conseil externe a été mandatée à cet effet, suite à un rapport de NDR.

Aucune réduction du personnel n'est prévue, a déclaré une porte-parole du ministère. Le haras d'État compte 32 postes et 15 places de formation. Le haras d'État a reçu des subventions de l'État pour les coûts courants de plus de 1,7 million d'euros par an et cette année. Des subventions pour les investissements sont également prévues.

Depuis février 2024, le haras d'État a un directeur intérimaire, Kristin Romanowski, qui est à la tête d'un département au ministère de l'Agriculture. En février dernier, le précédent directeur du haras, Christoph Seite, a été surpris par son licenciement. Les raisons n'ont pas été divulguées.

Dans un communiqué de presse à l'époque, le ministre de l'Agriculture Till Backhaus (SPD) a déclaré : "Christoph Seite a commencé son activité de directeur du haras en octobre 2020 et a mis le haras sur la bonne voie. Je regrette que cette voie ne puisse plus être poursuivie ensemble."

Le ministère de l'Agriculture cherche à maximiser le potentiel du Haras d'État de Redefin avec l'aide d'une société de conseil externe. Malgré le soutien financier important, le Haras d'État a connu des difficultés, ce qui a conduit à la nomination d'un directeur intérimaire, Kristin Romanowski.

