Le Land Rover Discovery remanié présente une performance améliorée du moteur diesel à son apogée

Depuis trois décennies, le Discovery s'est imposé comme l'outil polyvalent de Land Rover, naviguant avec aisance dans l'espace serré entre la robustesse tout-terrain, le luxe et la finesse technique. ntv.de a pris le volant de la nouvelle édition diesel puissante.

Land Rover présente la nouvelle édition diesel du Discovery en remontant le temps. Ainsi, embarquons-nous pour un voyage à bord de la première série Discovery peinte en or de 1990. Cette version inhabituelle à trois portes a fait son apparition un an après son lancement. Sous le capot, le vintage Rover V8 ronronne mélodieusement avec une cylindrée relativement modeste de 3,5 litres pour un huit-cylindres. Le poids du véhicule est également léger pour les engins tout-terrain, pesant à peine moins de 1,9 tonne. Ajoutez à cela la couplage avec une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports, dont le levier offre encore un peu de résistance. Cela semble presque nostalgique.

Le moteur de 155 chevaux se met en branle de manière un peu rugueuse, avec ses 260 Newton mètres qui tirent les pneus avec une certaine réticence. L'habitacle en plastique donne plutôt l'impression d'être à bord d'un véhicule utilitaire japonais qu'anglais, mais le système de climatisation fiable représente encore le luxe, comme à l'époque.

En termes de luxe, les constructeurs ont rarement considéré le "Disco", comme l'appellent affectueusement les initiés, comme un véritable 4x4 de luxe (il y a la Range Rover pour ça). Bien sûr, cela semble absurde, vu le prix. Le dernier modèle commence à plus de 77 000 euros, et est produit depuis 2017, avec des restylages entre-temps. Et avec le diesel haut de gamme désormais dans la gamme, il faut ajouter 5 000 euros supplémentaires. Et c'est dommage, car ce monstre de couple à six cylindres (350 chevaux et 700 Newton mètres) est très tentant. Pourquoi ? Parce qu'il confère encore plus de majesté à ce 4x4 de 2,3 tonnes. Tandis que le modèle de base accélère smoothly dans la plage de vitesses inférieures, la version supérieure est beaucoup plus dynamique.

Le démarreur du moteur ne peut s'empêcher de tergiverser, malgré un petit moteur électrique (mild hybrid) qui donne un coup de pouce au vilebrequin. Mais une fois en route, le moteur de trois litres tourne solidement, atteignant le seuil de 100 km/h en seulement 6,3 secondes. Cela peut ne pas sembler impressionnant aujourd'hui, mais le "Disco" est également un poids lourd. Si vous vous demandez quel est le poids : il a une forte teneur en aluminium et pas de châssis échelle.

Le "Disco" est un couteau suisse

Ce Land Rover est très polyvalent. Laissez-moi vous présenter le Discovery : "Que puis-je faire pour vous ?" En effet, le Britannique rassemble de nombreuses compétences. Transporter jusqu'à sept personnes ? Pas de problème. Ranger des bagages équivalant à 2 500 litres ? Bien sûr. Remorquer jusqu'à l'arrivée de l'aide ? Facile, jusqu'à 3,5 tonnes. Et ensuite, conquérir des terrains difficiles ? Le verrouillage du différentiel arrière et la prise de force réduite ne posent pas de problème, et il y a de nombreuses fonctionnalités qui facilitent l'escalade de rochers. Cela vous coûtera cependant 2 305 euros supplémentaires.

Soyons honnêtes, la fonction principale des 4x4 traditionnels est en ville. Et là, le "Disco" spacieux (4,96 mètres de long) est particulièrement confortable, surtout sur les routes endommagées par le gel de nombreuses rues. Le fait que la suspension pneumatique soit adaptative ne surprend pas.

Le Discovery s'est également raffiné à l'intérieur. Les jours du plastique fonctionnel sont révolus, remplacés par une sellerie en cuir élégant qui s'étend même jusqu'au tableau de bord avec une broderie contrastée luxueuse (en option). Un fin et élégant parement en bois est également disponible sur demande. Le système d'infodivertissement complet répond aux besoins de la jeune génération. L'écran tactile de 11,4 pouces dans la console centrale invite à une navigation facile. Notamment, les ingénieurs ont habilement neutralisé les sons et vibrations les plus agaçants des différents "assistants". Les fonctionnalités sont divisées en trois clusters et peuvent être précisément adaptées aux préférences individuelles.

Dans la gamme de modèles, le Discovery se distingue comme l'option la plus exotique dans cette région, non pas en raison d'un manque d'attrait dans les autres modèles, mais plutôt en raison de ses dimensions et de son prix. La nouvelle variante diesel n'a fait qu'augmenter l'attrait du Discovery, surtout pour ceux qui apprécient le couple, mais cela vient avec un prix plus élevé. Heureusement, il est assez économique, avec une consommation de carburant moyenne d'environ 8,5 litres aux 100 kilomètres. Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour les amateurs de V8 : le Discovery a officiellement dit adieu à ce type de moteur. Le downsizing a même atteint les 4x4 robustes comme celui-ci.

La polyvalence du Discovery ne se limite pas aux terrains difficiles, car il se déplace avec aisance sur les routes asphaltées de la ville. Les autres véhicules sur ces chemins doivent céder la place à sa taille imposante et à sa présence impressionnante.

Bien que le Discovery offre des capacités impressionnantes hors route, il devrait tout de même faire face à des véhicules plus gros lors des conduite sur autoroute, mettant en évidence la nécessité de fonctionnalités de conduite réactives et capables dans les "autres véhicules".

