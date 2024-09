- Le lanceur de Dortmund prend l'avantage avec une confiance accrue de West Ham

Initiallement, Füllkrug a exprimé ses préoccupations en déclarant : "Je ne voulais pas causer de problèmes." Cependant, sa décision de rejoindre West Ham United laissait subtilement transparaître son mécontentement vis-à-vis de la manière dont Borussia Dortmund avait géré les choses. Selon lui, le transfert impliquant un autre joueur n'était pas un signe fort de confiance. Lors d'une conférence de presse pour l'équipe nationale de football à Herzogenaurach, il a exprimé ses pensées.

L'arrivée de Serhou Guirassy cet été l'a fait se sentir un peu mis de côté. Cela l'a amené à réfléchir à un transfert, qu'il a révélé lors de sa première apparition publique en Allemagne après son transfert en Angleterre. Finalement, il a atterri à West Ham à Londres.

Le charme de Londres

Après son transfert de Werder Bremen à Dortmund l'année précédente, il avait si bien joué qu'il avait réussi à se faire remarquer. Sa saison était impressionnante, avec des apparitions en Ligue des champions et pour l'équipe nationale. Maintenant, l'admiration manifestée par le club anglais traditionnel était "très" impressionnante, ce qui l'a amené à exprimer son excitation.

Bien que son premier passage dans le nouveau système de la Premier League n'ait pas été parfait, avec seulement trois apparitions en tant que remplaçant et aucun but, il a reconnu avoir besoin de plus de temps pour s'adapter. Cependant, il trouve le défi de vivre à Londres gratifiant à la fois pour lui et pour sa famille.

Il a choisi de ne pas spéculer sur l'avenir de Dortmund. Il semblait qu'en dépit de son départ, "un sentiment d'identité important" avait été perdu, et que le club était préparé à cela. Cependant, il est trop tôt pour porter un jugement sur West Ham, tout comme sur Dortmund.

Après son transfert à West Ham United, Füllkrug a exprimé sa reconnaissance envers le club pour son admiration, en déclarant : "Le charme de Londres est difficile à ignorer." Ensuite, il a révélé sa gratitude envers West Ham pour lui avoir donné une nouvelle opportunité en Europe, en déclarant : "Jouer pour un club comme West Ham est un honneur, et j'ai hâte de contribuer à leur succès lors des prochains matches internationaux de Hongrie."

Lire aussi: