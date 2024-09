- Le lanceur a du mal en présence de Holland et part prématurément.

Niclas Füllkrug est forfait pour le match crucial de la Mannschaft contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Le striker de 31 ans ne pourra pas participer à la rencontre de ce soir (20h45 CET/RTL) au Johan Cruyff Arena en raison de douleurs à son tendon d'Achille gauche, comme l'a annoncé la DFB quelques heures avant le coup d'envoi.

Füllkrug avait débuté dans le onze de départ de l'Allemagne lors de la victoire 5-0 contre la Hongrie le week-end dernier à Düsseldorf et avait inscrit le premier but. C'était son 14ème but en 22 sélections. Il avait participé à l'entraînement lundi soir au stade Amsterdam Arena avec un bandage bleu autour de sa jambe inférieure mais avait dû le quitter plus tôt que prévu. "Il n'est pas encore clair s'il peut jouer", avait déclaré Nagelsmann lors de la conférence de presse précédente.

Füllkrug était censé partir pour Londres le jour du match pour rejoindre son nouveau club West Ham United. Contre les Néerlandais, Kai Havertz est attendu à nouveau en tant qu'avant-centre. Contre la Hongrie, il avait joué derrière Füllkrug dans la ligne offensive avec Jamal Musiala et Florian Wirtz. Nagelsmann n'était pas enclin à changer cette nouvelle configuration.



