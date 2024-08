Le lancement du programme de vaccination contre la poliomyélite à Gaza sous la supervision des autorités

Israel a récemment annoncé des "cessations humanitaires" dans le conflit de Gaza, permettant la vaccination contre la polio de commencer dimanche, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette décision a été prise suite à l'identification du premier cas de polio en plus de deux décennies chez un nourrisson dans la bande de Gaza.

L'OMS avait appelé à des trêves humanitaires pour permettre à environ 640 000 enfants de moins de dix ans de recevoir le vaccin contre la polio. En juillet, des traces de polio ont été découvertes dans des échantillons d'eaux usées prélevées dans la ville du sud de Khan Yunis et la région centrale de la bande de Gaza. Plus récemment, le premier cas de polio dans la bande de Gaza a été confirmé chez un bébé de dix mois à Deir al-Balah.

La maladie couramment appelée poliomyélite est un virus grave et très contagieux qui cible la moelle épinière, pouvant entraîner une paralysie à long terme chez les enfants.

La décision d'autoriser des "cessations humanitaires" dans le conflit de Gaza a également été motivée par la demande de l'OMS de trêves, car elle vise à vacciner plus de 640 000 enfants de moins de dix ans contre la polio.

