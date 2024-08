- Le lancement des soirées de cinéma de l'UFA est marqué par le film muet "Suxophon Susi"

Le "Saxophone Susi" riant a ouvert les "UFA Film Nights" sur l'île aux Musées à Berlin. Le film de 1928 de Carl Lamac a attiré une grande foule à l'ouverture de cet événement de films muets de trois jours. Entourés d'un cadre historique saisissant, les spectateurs ont apprécié une expérience de cinéma en plein air accompagnée de musique en direct.

Les organisateurs Bertelsmann et Ufa ont invité divers invités, dont la survivante de l'Holocauste Margot Friedländer, le réalisateur Leander Haußmann et l'actrice Andrea Sawatzki, qui a servi de marraine de cette édition des nuits du film.

La présentation de "Saxophone Susi" a été accompagnée par l'Orchestre du Film The Sprockets, qui a interprété une pièce de saxophone composée par leur propre Frido ter Beek. Le jazz et la danse sont les thèmes centraux de cette comédie où deux amis échangent leurs rôles, selon le synopsis du film.

Le programme de cette année est chargé d'offres, telles que le documentaire "The City of Millions. A Berlin Portrait" (1925) et un double programme de films précoces d'Ernst Lubitsch : "Kohlhiesel's Daughters" (1919/1920) et "I Don't Want to Be a Man" (1918).

Après la captivante représentation de "Saxophone Susi", les gens ont eu beaucoup de temps libre pour explorer les offres culturelles. La survivante de l'Holocauste Margot Friedlaender a partagé ses réflexions lors de ses séances avec les intéressés.

