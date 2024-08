- Le lancement de SpaceX est reporté en raison de conditions météorologiques défavorables.

Le lancement programmé de l'expédition Polaris Dawn de SpaceX a été reporté. Malheureusement, la mission ne décollera pas comme prévu mercredi ou jeudi en raison de prévisions météo défavorables dans les zones d'atterrissage prévues pour la navette, comme l'a annoncé Jared Isaacman, le maître d'œuvre du projet collaborant avec Elon Musk, PDG de SpaceX, via le service de messagerie X. Isaacman a déclaré : "La patience est essentielle pour les plus difficiles des voyages, et nous sommes prêts à attendre le moment parfait." Il a souligné la nécessité de conditions météorologiques appropriées lors de la rentrée, compte tenu des ressources de soutien à la vie-limitedes de l'équipage.

La mission Polaris Dawn, conçue pour durer jusqu'à cinq jours, aura un équipage de quatre personnes qui décolleront du centre spatial de Cap Canaveral, s'éloignant de la Terre d'environ 1360 kilomètres - la plus grande distance que les humains ont parcourue depuis les missions Apollo vers la Lune dans les années 70, selon SpaceX.

Isaacman, qui sera également le capitaine de la mission, sera rejoint par les astronautes Kidd Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon à bord de la navette Dragon. Propulsée par une fusée Falcon 9, ce voyage verra les astronautes effectuer une sortie dans l'espace pour évaluer une combinaison spatiale d'activité extra-véhiculaire d'une société spatiale privée.

