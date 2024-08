L'arrivée de l'iPhone 16 est en hausse - Le lancement de l'iPhone prévu pour le 9 septembre

Apple se prépare à présenter sa nouvelle gamme d'iPhone dans deux semaines. Ils ont envoyé des invitations pour un événement le 9 septembre, qui aura lieu à leur siège de Cupertino. Historiquement, ces événements de septembre voient également le lancement de la dernière Apple Watch en même temps que les nouveaux iPhones. Apple aime garder les choses secrètes jusqu'à la grande révélation.

L'iPhone est indéniablement le produit phare d'Apple, générant environ la moitié de ses bénéfices totaux. Il sert également de tremplin pour vendre d'autres produits comme les écouteurs et divers abonnements de services.

Habituellement, les nouveaux iPhones sont équipés de processeurs plus rapides et de caméras améliorées. Selon les rapports du service financier Bloomberg, il n'y aura pas de grands changements de conception pour l'iPhone 16, mais les modèles haut de gamme pourraient avoir des écrans plus grands. Il y a eu des rumeurs concernant un bouton d'activation de la caméra supplémentaire.

Cette année, Apple vise à intégrer plus de fonctionnalités centrées sur l'IA dans ses appareils que jamais. Cependant, certaines de ces nouvelles fonctionnalités pourraient ne pas être disponibles immédiatement dans l'UE en raison des incertitudes réglementaires concernant le Digital Markets Act (DMA), qui définit les lignes directrices pour les grandes plateformes.

La caméra de la prochaine gamme d'iPhone devrait voir des améliorations, conformément à la tradition d'Apple d'équiper les nouveaux modèles de capacités d'imagerie améliorées. During the event on September 9, Apple is expected to unveil the new iPhone, along with other products such as the latest Apple Watch.

