- Le lac du Diable et certaines zones de Unterhavel sont redevenus des lieux de baignade.

Nageurs peuvent maintenant plonger sans inquiétude au Teufelssee à Grunewald et dans certaines zones de l'Unterhavel, selon l'annonce du Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso). Cela est dû à une augmentation significative des niveaux de bactéries E. coli et d'algues, ce qui a entraîné le retrait des avertissements de baignade. Les zones touchées comprennent la petite plage, la baie de Lieper, Großer Steinlanke, Strandbad Wannsee et Alter Hof à Unterhavel.

Néanmoins, les avertissements de baignade continuent de s'appliquer à Grunewaldturm, Radfahrerwiese et Breitehorn en raison de la croissance excessive des algues. Le Lageso recommande également de ne pas nager à Schmöckwitz, Große Krampe et Bammelecke sur la Dahme en raison de leur état.

Le Landesamt recommande généralement de ne pas entrer dans les plans d'eau troubles. Les enfants doivent éviter les zones présentant des rayures vertes et bleu-vert. Les personnes sensibles peuvent ressentir des irritations cutanées et des réactions allergiques. De plus, les algues peuvent entraver les opérations de sauvetage en réduisant la visibilité.

