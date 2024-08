Le Kremlin semble s'efforcer d'acclimater les Russes à une "nouvelle situation" ou à des "circonstances changeantes".

Les attaques ukrainiennes dans la région de Kursk obligent le Kremlin à ajuster sa stratégie de propagande. Le régime s'attend à ce que la reconquête potentielle prenne du temps.

Selon le portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, Moscou est confronté à un défi en raison de l'infiltration ukrainienne sur le territoire russe et du contrôle de villages dans la région de Kursk. Une source liée au Kremlin a admis : "L'infiltration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et plutôt désagréable."

Le pourcentage de Russes exprimant des sentiments anxieux est passé de 6 à 45 %, selon un sondage rapporté par Meduza. Pour apaiser la tension suite au début de l'invasion de Kursk, le Kremlin chercherait reportedly à préparer la population à une "nouvelle réalité" et à une "nouvelle normalité". Le message sous-entend : L'ennemi a pénétré sur le territoire russe, il sera vaincu, mais la récupération du territoire prendra du temps, et la patience des Russes est requise.

La population encouragée à fournir de l'aide

Les résidents sont encouragés à rediriger leur négativité et leur choc vers la collecte de fournitures d'aide pour les zones touchées de Kursk, comme l'ont conseillé divers officiels interrogés par Meduza. La plupart des officiels estiment que les combats à Kursk pourraient durer plusieurs mois. Cependant, une source liée au gouvernement suggère que cette estimation est "plutôt optimiste - si tout se passe bien".

Selon les rapports de Meduza et de Bloomberg, le Kremlin serait également en train de réfléchir à lancer une nouvelle vague de mobilisation suite à l'invasion de Kursk. La source suggère que, en raison de réserves insuffisantes, une nouvelle mobilisation en Russie pourrait être annoncée dès avant la fin de 2024. Cependant, une source liée au gouvernement assure que le cabinet et les hommes d'affaires influents s'opposant à la mobilisation ont réussi à en empêcher la mise en œuvre.

L'offensive ukrainienne sur le territoire de l'agresseur affecte les élections locales. La Commission centrale électorale russe a décidé de reporter les élections locales dans sept districts de l'oblast de Kursk en raison de préoccupations pour la sécurité. Malgré le report, le Kremlin prévoit de maintenir les élections gouvernoratales à temps pour remplacer le gouverneur par intérim de l'oblast de Kursk, Alexei Smirnov.

Le Kremlin surveille de près la situation à Kursk, compte tenu de l'avancée ukrainienne près de son territoire et des villages contrôlés par le Kremlin. Pour calmer les préoccupations du public, le Kremlin encourage la collecte d'aide pour les zones touchées de Kursk et exhorte à la patience en prévision d'un processus de récupération potentiellement à long terme.

Lire aussi: