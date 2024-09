Le Kremlin russe considère les propos de Stoltenberg sur les armes à longue portée comme dangereux.

Russie : La NATO accusée de jouer avec le feu La Russie a qualifié les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, de risquées. Dans une interview avec "The Times", Stoltenberg a suggéré que la permission pour l'Ukraine de cibler des objectifs plus loin en Russie à l'aide d'armes occidentales à portée étendue ne serait pas une ligne rouge pour la Russie. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a critiqué cela, le qualifiant de mesure hâtive et peu professionnelle. Le président russe Vladimir Poutine avait averti que si les nations permettaient l'utilisation de roquettes à plus longue portée par l'Ukraine, elles seraient directement impliquées dans le conflit.

15:17 Spécialistes atomiques découvrent des mines et de l'équipement militaire à la centrale de Zaporijjia Dans la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par la Russie sur le territoire ukrainien, des troupes et de l'équipement militaire russes sont stationnés. De plus, des mines antipersonnel ont été installées entre les barrières internes et externes. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) signale que les experts de l'AIEA ont été empêchés d'inspecter certaines sections des salles des turbines pendant toute la période de rapport. La centrale a été prise par les troupes russes au début du conflit, et les experts internationaux surveillent la situation de sécurité avec inquiétude depuis. Il y a seulement quatre semaines, une tour de refroidissement a pris feu.

14:41 La Russie met en garde contre une escalade des tensions au Moyen-Orient après des explosions de talkies-walkies Suite à l'explosion généralisée de centaines de talkies-walkies au Liban, le Kremlin à Moscou a mis en garde contre une potentielle escalade des tensions dans une région "instable". Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que quoi qu'il se soit passé, cela entraînerait inévitablement une augmentation des tensions. La région elle-même est dans un état "précaire", et "tout incident de ce genre peut servir de détonateur". Le ministère russe des Affaires étrangères considère cet incident comme un autre exemple de "guerre hybride" contre le Liban.

14:24 L'Ukraine renforce son budget de plus de dix milliards d'euros pour financer ses soldats L'Ukraine a approuvé un budget supplémentaire de plus de dix milliards d'euros, la plupart allant à l'armée. Les dépenses militaires augmenteront ainsi de plus de 13 % pour atteindre environ 81 milliards d'euros, un record pour l'Ukraine. Les changements budgétaires étaient nécessaires pour payer les soldes des soldats, entre autres choses.

13:36 Sharma : Les avions F-16 ne seront pas une panacée Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj demande 128 avions de combat F-16 pour établir la supériorité aérienne en Ukraine. Cependant, seuls environ 60 ont été Promise par les nations occidentales, moins de la moitié. Néanmoins, la correspondante de ntv Kavita Sharma considère cela comme un succès que la livraison et la formation des pilotes ont commencé. Toutefois, divers défis ont été rencontrés avec l'armement.

13:16 Services de renseignement ukrainiens : Nous sommes derrière l'attaque contre le dépôt de munitions Une source des Services de sécurité d'Ukraine (SBU) a informé le Kyiv Independent que l'attaque contre l'importante installation de munitions à Tourapa en Russie la nuit précédente a été menée par eux. Le dépôt contenait des missiles balistiques, y compris Iskander, des missiles anti-aériens, des munitions d'artillerie et des bombes à glissière, qui ont été "essentiellement éliminées" par la frappe, selon la source. Après l'impact des drones ukrainiens, il y a eu "une explosion incroyablement puissante". Le SBU collabore avec ses collègues militaires pour réduire systématiquement la capacité de tir de l'ennemi, qui est utilisée pour détruire les villes ukrainiennes. Des plans sont élaborés pour mener des attaques similaires contre d'autres installations militaires russes.

12:49 Les fabricants de drones ukrainiens peuvent maintenant soumissionner pour des contrats de Ramstein Les fabricants de drones ukrainiens peuvent participer pour la première fois aux appels d'offres organisés par la Coalition des drones dans le cadre de Ramstein. Les partisans de l'Ukraine occidentale se réunissent tous les quelques semaines à Ramstein. Selon le ministère de la Défense ukrainien, la série d'appels d'offres se composera de deux segments : un pour la production de drones en vue subjective (FPV) et un pour les drones intercepteurs. Le ministère considère l'invitation à soumissionner comme un coup de pouce significatif à la production ukrainienne. Toutes les soumissions seront évaluées par les membres de la Coalition des drones. Les gagnants recevront des commandes pour des essais supplémentaires. Si elles sont couronnées de succès, les nations de Ramstein prévoient de commander les gagnants de la compétition pour la production.

12:27 Une vidéo montre une attaque contre un dépôt de munitions russe Le Kremlin n'a pas encore officiellement confirmé cela, mais le gouverneur de la région de Tver a rapporté sur Telegram tôt ce matin qu'une attaque de drone ukrainien avait provoqué un incendie. Il est très probable qu'il s'agisse d'un important dépôt d'armes et de munitions. Les habitants ont été évacués et des vidéos de l'incendie circulent en ligne.

11:39 Neuf blessés à Kharkiv, deux morts à Saporishshia La ville ukrainienne de Kharkiv a été cible d'une nouvelle salve de bombardements aériens russes hier. Des bombes guidées ont explosé dans divers districts, portant le nombre de blessés à 9. Il s'agit de la dernière d'une série récente d'attaques contre des civils. Dimanche, une bombe précise a tué une femme et en a blessé 43, dont quatre enfants. Des attaques aériennes contre des établissements ont également été menées dans la région de Saporishshia, où deux personnes ont trouvé la mort.

10:46 L'Ukraine : Les installations énergétiques de Sumy attaquées à nouveau Les autorités locales affirment, selon les premiers rapports, que des drones russes ont à nouveau ciblé des installations énergétiques dans la ville nord-est ukrainienne de Sumy. Selon le ministère de l'Énergie, il n'y a pas de victimes pour le moment. Cependant, les attaques continues ont mis une pression considérable sur le système énergétique. Mardi, la Russie a attaqué les infrastructures énergétiques dans la ville et la région de Sumy avec des roquettes et des drones, causant une panne de courant temporaire pour plus de 280 000 ménages, selon le ministère de l'Énergie.

08:27 État-major ukrainien : 1 130 pertes russes hierLe commandement militaire ukrainien rapporte que 1 130 personnels russes ont été blessés ou tués au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en février 2022, les Ukrainiens ont documenté 637 010 pertes ennemies. Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont prétendument détruit 25 systèmes d'artillerie, 45 véhicules d'approvisionnement et de carburant, et six chars.

07:55 L'Ukraine prépare des plans de déploiement pour les avions F-16L'Air Force ukrainienne a élaboré des plans de déploiement pour les avions de combat occidentaux F-16. Toutes les responsabilités des forces militaires et du ministère de la Défense ont été définies, comme l'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dans son discours du soir en vidéo. Des discussions ont également eu lieu avec le Commandement de l'Air sur l'élargissement éventuel de la flotte d'avions et la formation supplémentaire des pilotes. Compte tenu des lourdes pertes fréquentes, de nombreuses voix à Kyiv plaident en faveur d'une période de formation de base étendue pour les pilotes, actuellement de 40 jours. L'Ukraine devrait recevoir environ 60 avions F-16, mais seuls quelques-uns ont été livrés pour l'instant.

07:19 La Russie accuse l'Ukraine d'avoir lancé des attaques de drones sur plusieurs régionsLa Russie signale des attaques de drones depuis l'Ukraine sur plusieurs régions. La défense aérienne a prétendument abattu 54 drones ukrainiens sur cinq régions russes au cours de la nuit, selon l'agence de presse d'État TASS, citant le ministère de la Défense. La moitié des drones ont été abattus dans la région frontalière de Kursk, tandis que les autres ont été abattus dans les régions frontalières de Bryansk et de Belgorod, ainsi que dans les régions occidentales de Smolensk et d'Oryol. La région de Tver, située au nord-ouest de Moscou, n'a pas été mentionnée dans le rapport des autorités locales ou des blogueurs militaires, qui ont rapporté une attaque de drone sur un grand dépôt de munitions dans la ville de Toropets, provoquant un incendie et contraignant les habitants à évacuer.

06:57 Attaque ukrainienne suspectée d'avoir endommagé un dépôt de munitions russeSelon des blogueurs militaires, une attaque ukrainienne sur la ville russe de Toropets dans la région de Tver pourrait avoir causé des dommages importants à un dépôt de munitions contenant des milliers de tonnes d munitions et de roquettes. Les blogueurs affirment que le dépôt a été considérablement étendu ces derniers temps et contient maintenant 42 bunkers renforcés et 23 entrepôts et ateliers. L'ancien officier du renseignement russe Igor Girkin rapporte sur Telegram que la situation dans la région est sous contrôle. Les blogueurs militaires estiment, à partir de leur analyse, que les bunkers les plus récents ont subi des dommages particulièrement graves.

06:20 Le député parlementaire du parti Vert accuse l'AfD et le BSW de propager des narratifs russesLe député parlementaire adjoint du parti Vert, Konstantin von Notz, suggère un débat au Bundestag sur les opérations d'influence de la Russie en Allemagne. "Des documents internes récents de la machinerie de propagande russe SDA reveal clairement les moyens trompeurs utilisés par les agences russes pour manipuler notre démocratie, le discours public et les élections", déclare l'expert en politique intérieure. "Avec l'AfD, le BSW et d'autres collaborateurs qui propagent les narratifs russes dans l'espace public et les parlements, des alliances nuisibles sont formées pour sous-miner les intérêts allemands."

05:42 Les trolls russes diffusent des vidéos falsifiées sur Kamala HarrisDes enquêtes menées par Microsoft ont révélé que des acteurs russes intensifient leur campagne de désinformation contre la candidate à la présidence américaine Kamala Harris. Un groupe associé au Kremlin, connu sous le nom de Storm-1516, a produit deux vidéos fausses depuis fin août pour discréditer Harris et son partenaire de campagne Tim Walz. Une vidéo montre prétendument un groupe de partisans de Harris agressant un participant à un meeting de Trump. L'autre vidéo présente un acteur diffusant la fausse allégation selon laquelle Harris aurait causé des blessures à une fille dans un accident en 2011, la laissant handicapée, puis aurait quitté les lieux. Les deux vidéos sont Said avoir recueilli des millions de vues.

05:19 Explosions et incendie dans la région russe de TverUne attaque de drone ukrainienne, selon les sources russes, a entraîné un incendie dans la région russe de Tver. Les débris d'un drone ukrainien abattu ont prétendument allumé un incendie dans la ville de Tver, entraînant l'évacuation partielle des habitants, selon le gouverneur de la région, Igor Rudenya, sur la plateforme de messagerie Telegram. Les pompiers tentent actuellement de maîtriser l'incendie. La cause de l'incendie n'est pas claire pour l'instant. Il est rapporté que les unités de défense aérienne russes sont toujours confrontées à une "attaque de drones massive" sur la ville. La ville, qui compte un peu plus de 11 000 habitants, a été mentionnée par l'agence de presse d'État RIA en 2018 comme étant le lieu d'un dépôt russe de roquettes, de munitions et d'explosifs.

03:57 Les gouverneurs russes rapportent des attaques de dronesL'Ukraine lance des attaques de drones sur plusieurs régions de l'ouest de la Russie, selon les gouverneurs locaux. Sept drones ukrainiens ont prétendument été abattus dans la région de Smolensk, située à la frontière avec la Biélorussie, selon le gouverneur Vasily Anochin sur l'application de messagerie Telegram. Un drone a été abattu au-dessus de la région d'Orjol par la défense aérienne russe, selon le gouverneur Andrei Klychkov sur Telegram. Au moins 14 drones d'attaque ukrainiens ont été abattus au-dessus de la région de Bryansk, située à la frontière avec l'Ukraine, selon le gouverneur Alexander Bogomaz sur Telegram. Le gouvernement à Kyiv affirme que les attaques ont visé des infrastructures militaires, énergétiques et de transport cruciales pour les efforts de guerre de Moscou.

13:54 Renseignements exclusifs : Les États-Unis prévoient d'augmenter leurs réserves de pétrole stratégique

Selon une source proche du dossier, l'administration américaine prévoit d'augmenter ses réserves de pétrole stratégiques. Les États-Unis entendent acheter jusqu'à 6 millions de barils de pétrole, en profitant des prix actuels bas, affirme une personne impliquée dans le dossier. Si cela se concrétise, cet achat marquerait la plus importante acquisition depuis la massive libération de 2022. Dans une tentative de freiner la hausse des prix de l'essence suite à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, le gouvernement américain a vendu de grandes quantités de pétrole de ses réserves stratégiques l'année dernière, battant ainsi le record de "la plus importante libération de réserves de pétrole jamais enregistrée".

01:54 Les États-Unis examinent les soupçons d'évasion de l'embargo sur l'uranium russe par la Chine

Les États-Unis surveillent de près les soupçons d'évasion de l'embargo sur l'uranium russe par la Chine. Des rumeurs circulent selon lesquelles la Chine se procure de l'uranium enrichi auprès de la Russie tout en expédiant sa propre supply aux États-Unis, selon des autorités gouvernementales rapportées par l'agence de presse Reuters. "Nous sommes alarmés par la possibilité que l'embargo sur l'uranium russe soit contourné", a déclaré Jon Indall, représentant de l'Association des producteurs d'uranium des États-Unis. "Nous ne voulons pas mettre fin accidentellement à l'approvisionnement russe et passer Suddenly aux importations chinoises. Nous avons exhorté le département du Commerce à enquêter sur cette affaire." Le département du Commerce des États-Unis n'a pas encore réagi.

23:38 L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU confirme la prise de connaissance du "plan de paix" de Zelenskyy

L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a révélé que les officiels américains ont examiné la nouvelle "initiative de paix" du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Europe Pravda a rapporté cela, citant une conférence de presse à l'ONU. "Nous avons examiné l'initiative de paix du président Zelenskyy. Nous pensons qu'elle a le potentiel de réussir. Et nous devons comprendre comment nous pouvons contribuer à cette stratégie", a-t-elle déclaré. L'ambassadrice Thomas-Greenfield s'est montrée optimiste quant au processus de paix, mais n'a pas fourni plus de détails sur ce qu'elle entendait par là. Thomas-Greenfield a probablement fait référence au "Plan de victoire" présenté précédemment par Zelenskyy.

22:29 Fausse alerte en Lettonie : une intrusion présumée dans l'espace aérien de l'OTAN s'avère être un groupe d'oiseaux

Fausse alerte en Lettonie : une intrusion présumée dans l'espace aérien de l'OTAN par un objet volant non identifié s'est avérée être un incident sans gravité. L'objet mystérieux, originaire de la Biélorussie voisine et ayant traversé la frontière dans le secteur est de Kraslava, s'est révélé être un grand groupe d'oiseaux. L'agence de presse Leta a rapporté cela, citant l'armée de l'air. Plus tôt, le ministère de la Défense à Riga avait rapporté une violation de l'espace aérien par un objet non identifié, ce qui avait entraîné le lancement de patrouilles aériennes par les avions de l'OTAN stationnés à la base de Lielvārde. Malgré leurs efforts, ils n'ont pas réussi à repérer d'objets suspects.

21:59 Moldavie, Allemagne scellent un accord de cybersécurité

La Moldavie et l'Allemagne entendent renforcer leurs défenses contre la "guerre hybride de Poutine" grâce à un accord de collaboration en matière de cybersécurité. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a annoncé à Chisinau que le président russe Vladimir Poutine cherchait à poursuivre l'utilisation de ses tactiques de guerre hybride contre l'Europe, avec une attention particulière portée à la Moldavie, dans le but de déstabiliser la région. "C'est precisely pourquoi nous renforçons nos propres efforts." En fournissant

