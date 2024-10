Le Kremlin exprime son inquiétude: " Kiev continue de jouer avec le danger "

13:46 France : Douze canons Caesar envoyés en Ukraine, financés par le gouvernement ukrainienLe groupe franco-allemand KNDS a remporté un contrat pour fournir douze canons Caesar à l'Ukraine, à ses frais, selon le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu via la plateforme X. Caesar signifie "Véhicule équipé d'un système d'artillerie". Ce système d'artillerie autopropulsé est capable de frapper des cibles jusqu'à 55 kilomètres de distance. Lecornu a déclaré que renforcer la capacité de production de l'industrie française de la défense aide à soutenir l'Ukraine. La France a fourni des canons Caesar à l'Ukraine à plusieurs reprises auparavant.

13:11 Ukraine : Attaque dévastatrice contre le siège du FSB à NovosibirskUne attaque contre le siège du FSB à Novosibirsk le 3 octobre est suspectée d'avoir été perpétrée par un individu qui a mis le feu au bâtiment et a péri dans l'incendie, selon une vidéo publiée par les services de renseignement militaire ukrainiens. Les médias russes ont confirmé l'incendie.

12:34 Russie : Mort d'un travailleur de la centrale nucléaire dans une explosion de voiture piégéeUn haut responsable de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia occupée par la Russie a trouvé la mort dans une explosion de voiture piégée, selon une vidéo publiée par les services de sécurité ukrainiens. Identifié comme le "chef de la sécurité" de la centrale nucléaire, Andriy Korotky a été tué dans l'explosion, selon le service. Il a collaboré volontairement avec les occupants russes, étant décrié comme un "criminel de guerre" par le service. Il avait critiqué les employés pro-ukrainiens de la centrale nucléaire, selon le service. L'administration pro-russe de la centrale a confirmé la mort de Korotky, accusant l'incident d'être une "attaque terroriste" de Kyiv. Le directeur des discussions sur la centrale de Zaporizhzhia, Yuri Chernichuk, a qualifié l'attaque de "dangereuse" et a appelé à des comptes. Le Comité d'enquête russe a affirmé qu'une bombe avait été cachée sous le véhicule de Korotky et avait explosé lorsqu'il s'est éloigné.

12:02 Munz : Poutine cherche à prouver que "la guerre en vaut la peine"Selon Rainer Munz, après l'occupation de la ville de Vuhledar dans l'est de l'Ukraine, l'armée russe intensifiera ses offensives dans la région. Munz explique également pourquoi Poutine nomme de plus en plus de vétérans de guerre à des postes officiels.

11:29 Ukraine : Au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens ont perdu la vie en captivité russeDepuis le lancement de l'invasion de la Russie en Ukraine, au moins 177 prisonniers de guerre ukrainiens ont trouvé la mort en captivité russe, selon Victoria Tsymbaliuk du centre de coordination ukrainien pour les prisonniers de guerre au "Kyiv Independent". Tsymbaliuk indique que de nombreux décès de prisonniers de guerre peuvent être passés sous silence en raison de l'absence de surveillance internationale. "Tous les corps ne sont pas rendus, et beaucoup ne sont même pas reconnus comme otages par la Russie", explique-t-elle. De nombreux rapports font état de prisonniers de guerre ukrainiens soumis à la torture ou exécutés en captivité russe. En septembre, le Bureau du procureur général a annoncé des enquêtes concernant l'exécution de 84 prisonniers de guerre ukrainiens.

11:00 Ukraine : Les Russes bombardent la région de Kirovohrad avec des dronesLes forces russes ont bombardé la région de Kirovohrad en Ukraine centrale, selon un communiqué du chef de l'administration militaire régionale Andriy Raykovych sur Telegram. Un bureau d'entreprise à Holovaniwsk a été endommagé lors de l'attaque de drone, blessant une personne.

10:27 L'assureur UNIQA quitte la RussieL'entreprise autrichienne d'assurance UNIQA a finalisé la vente de sa filiale russe à Renaissance Life russe. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. UNIQA avait annoncé il y a plus d'un an son intention de vendre la co-entreprise d'assurance avec Raiffeisen Bank International (RBI) à Renaissance Life russe. "Nous avons finalement quitté le marché russe suite à l'achèvement de la transaction", a déclaré le membre du conseil d'administration d'UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Des incendies dévastateurs ravagent deux dépôts de carburant russesDes incendies ont ravagé deux dépôts de carburant russes pendant la nuit. Dans la région de Voronezh (voir l'entrée 05:10), le gouverneur Alexander Gusev a blâmé une frappe de drone ukrainien. Des débris d'un drone de combat intercepté sont tombés dans le dépôt et ont enflammé un réservoir inoccupé, a-t-il déclaré sur Telegram, partageant des vidéos suspectes de frappe de drone sur les réseaux sociaux. L'ampleur de l'incendie n'a pas pu être déterminée. Dans un village russe des montagnes Ural, un réservoir de carburant de 10 000 mètres carrés est également en feu. Les services d'urgence russes ont rapporté cela. Il est prétendument possible pour les drones ukrainiens de couvrir de telles distances, mais les services d'urgence ne mentionnent pas de frappe de drone dans ce contexte. La ville est située à environ 1 700 kilomètres de l'Ukraine.

09:30 Julia Navalnaya considère les négociations avec Poutine comme inutilesJulia Navalnaya considère toute négociation avec le président russe Vladimir Poutine comme inutile. "Il n'y a pas besoin de dialoguer avec lui (...). Nous devons le combattre pour que justice triomphe un jour", a-t-elle déclaré devant le Conseil constitutionnel français à Paris. "L'Occident ne comprend pas que Poutine n'attend pas que quelqu'un vienne lui parler de dialogue. (...) Il ignore totalement cela", a-t-elle ajouté. Navalnaya a souligné l'importance de ne pas céder à la peur et de maintenir la résistance contre ce régime. Elle a été classée comme "terroriste" et "extrémiste" par la Russie en juillet. Juste avant, un tribunal russe a ordonné son arrestation pour une soi-disant implication dans une "organisation extrémiste". Après avoir échappé aux investigations préliminaires, elle a été placée sur la liste des personnes recherchées.

08:58 Forces Armées Ukrainiennes : Bilan des pertes chez les troupes russesLes Forces armées ukrainiennes ont révélé les pertes récentes subies par les troupes russes en Ukraine. Selon leurs estimations, environ 657 940 soldats russes ont été tués depuis le 24 février 2022. Au cours des dernières 24 heures, ce bilan a augmenté de 1 230 soldats. En outre, Kyiv a rapporté la destruction de 15 chars, 59 systèmes d'artillerie et 101 drones, selon un rapport local. Au total, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 8 908 chars, 18 965 systèmes d'artillerie, 368 avions, 328 hélicoptères, 16 494 drones, 28 navires et un sous-marin. Les sources occidentales citent cependant des chiffres de pertes plus bas, mais ceux-ci sont considérés comme des estimations minimales.

08:09 Région de Sumy sous de nouveaux attaques russesLes forces russes ont attaqué la région de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, 82 fois au cours des dernières 24 heures, selon le canal Telegram de l'administration militaire régionale. Huit civils ont été blessés lors de ces attaques. Les troupes russes ont utilisé des mortiers, de l'artillerie, des lance-roquettes, des bombes guidées et des drones dans ces attaques. Plus de dix communautés de Sumy, notamment Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman et Seredyna-Buda, ont été touchées par ces attaques. La région de Sumy partage des frontières avec les régions russes de Bryansk, Kursk et Belgorod.

07:33 L'Ukraine établit un centre de recrutement en PologneL'armée ukrainienne a établi un centre de recrutement en Pologne, comme l'a annoncé le ministère de la Défense ukrainien. Situé à Lublin, le bureau de la Légion ukrainienne en Pologne est le premier centre de recrutement militaire ukrainien à l'étranger. L'établissement de ce centre de recrutement faisait partie d'un accord de sécurité signé entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre polonais Donald Tusk en juillet. La Pologne a accueilli presque un million de réfugiés ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Avec environ 300 000 personnes combat-ready d'Ukraine résidant en Pologne, le pays n'est qu'un point de départ pour le recrutement militaire ukrainien. Le ministre polonais de la Défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a informé Wirtualna Polska que la Pologne n'est pas impliquée dans le processus de recrutement mais est responsable de la formation militaire des volontaires ukrainiens. Malgré l'intérêt limité montré par les recrues potentielles, environ 200 candidatures ont été recueillies jusqu'à présent, selon le ministère de la Défense ukrainien.

06:52 ISW : Les ressources russes pour l'offensive de l'Est de l'Ukraine sont épuiséesSelon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'armée russe manque de personnel et de ressources pour soutenir une offensive intensifiée dans l'est de l'Ukraine de manière durable. L'offensive estivale russe avait été préparée méticuleusement par l'armée pendant plusieurs mois, mais les réserves et les ressources accumulées à cette fin ont reportedly été considérablement épuisées en raison de la récente série de combats, selon l'évaluation de l'ISW. Les officiels ukrainiens et l'ISW avaient précédemment prédit que l'offensive actuelle de la Russie dans l'est de l'Ukraine pourrait atteindre son apogée dans les mois ou les semaines à venir.

06:12 Zelensky met l'accent sur le renforcement de la ligne de frontLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a accueilli la visite du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, à Kyiv deux jours seulement après sa nomination, la qualifiant de étape importante. Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre des accords qui assurent le soutien de la défense de l'Ukraine, Zelensky a déclaré : "Maintenant, il s'agit de transformer cette priorité en action." En mettant en avant l'importance de renforcer la ligne de front, Zelensky a plaidé en faveur de l'approbation de l'utilisation d'armes à longue portée contre les cibles militaires russes sur leur territoire. "Tout le monde dans l'alliance est conscient de ce besoin", a déclaré le président Zelensky, en soulignant la défense aérienne comme une autre priorité cruciale.

05:35 L'Ukraine présente une exposition d'armes légères pour les investisseurs étrangers potentielsLe ministère de la Défense ukrainien a organisé une exposition d'armes spécialement conçue pour les investisseurs internationaux dans un lieu non divulgué, dans le but d'inviter les investisseurs étrangers à investir dans l'industrie des armes ukrainiennes. Le deputy minister Dmytro Klimenkov a présenté un éventail complet d'armes ukrainiennes, telles qu'un système de missiles anti-chars, un système d'artillerie automotrice, des véhicules explosifs télécommandés et de l'équipement de déminage, à des investisseurs potentiels. "Nous avons des innovations uniques qui ont prouvé leur efficacité au combat et ont été

21:40 La Suisse va injecter 1,5 milliard d'euros dans la reconstruction de l'UkraineLa Suisse prévoit d'investir 1,5 milliard de francs suisses (1,54 milliard d'euros) dans des projets de reconstruction en Ukraine au cours des quatre prochaines années. L'ambassadeur de Suisse en Ukraine et en Moldavie, Felix Baumann, a révélé cette information. Cinquante millions de francs suisses seront alloués aux autorités autonomes, au déminage et à l'aide humanitaire. Les fonds restants seront orientés vers des programmes de reconstruction impliquant le secteur privé suisse, selon le ministère ukrainien du Développement des communautés, des territoires et de l'infrastructure. "Notre engagement est solide, notre envoyé gérera personnellement ce projet", a expliqué Baumann lors d'une réunion avec le ministre ukrainien Oleksiy Kuleba. Kuleba a également mis en avant la nécessité de construire des logements pour les plus de 4,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays de l'est de l'Ukraine en collaboration avec la Suisse.

20:39 L'Ukraine obtient un système de défense aérienne Patriot de la RoumanieL'Ukraine a obtenu un système de défense aérienne Patriot de la Roumanie, selon le porte-parole du ministère de la Défense roumain, Constantin Spinu. Radio Free Europe a confirmé la nouvelle. Le président Volodymyr Zelenskyy avait déjà salué les alliés de la défense aérienne de son pays, notamment la Roumanie, pour ses systèmes Patriot. La Roumanie a décidé de faire don de l'un de ses Patriots en juin, et le gouvernement roumain a ordonné sa livraison le mois dernier.

19:57 Forbes nomme Gazprom la société russe la moins rentableLe magazine économique Forbes a rapporté cette année que Gazprom, le géant russe du pétrole et du gaz propriété de l'État, a subi une perte nette colossale de 5,5 milliards d'euros. Le complexe gazier et chimique d'Amour, une co-entreprise entre le holding russe Sibur et la chinoise Sinopec, arrive en deuxième position dans le classement des entreprises russes les moins rentables. Avec Ozon (perte nette de 408 millions d'euros), la Corporation unifiée de l'aviation (perte nette de 326 millions d'euros) et le site de médias sociaux VK (perte nette de 326 millions d'euros), ils forment le top 5 des corporations russes qui se débattent financièrement.

