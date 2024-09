Le Kremlin amplifie les enseignements de propagande dans les établissements d'enseignement.

Au début de l'année scolaire en Russie, les experts prévoient une augmentation significative de la propagande d'État envers les enfants. La proportion d'enseignements classés comme "promotion des idéologies du Kremlin" devrait augmenter cette année pour atteindre environ 1 300 heures. Cela a été révélé par la plateforme "Agentstvo", où travaillent des journalistes russes opposés au régime. Le président russe Vladimir Poutine a répété à maintes reprises son souhait de voir les écoles former les enfants à la patriotisme dès que possible. À l'inverse, l'enseignement de la pensée critique n'est pas encouragé. "Agentstvo" aurait comptabilisé le nombre d'heures d'école pendant lesquelles la position du Kremlin sur divers sujets, tels que l'histoire, la guerre en Ukraine et les valeurs familiales et sociales traditionnelles, est propagée. La proportion de ces heures dans le programme peut varier d'une classe à l'autre, mais plus de 1 300 des 11 000 heures d'école pourraient être utilisées à des fins de propagande, selon le portail.

18:14 Le directeur de l'opérateur du réseau électrique ukrainien Ukrenergo limogéEn Ukraine, le directeur de l'opérateur du réseau électrique d'État Ukrenergo a été limogé. Le conseil de surveillance de l'entreprise a voté pour son limogeage lundi, selon le président du conseil, Volodymyr Kudryzkyj, sur Facebook. Selon les rapports, la raison officielle de son limogeage est son incapacité à protéger le réseau électrique ukrainien des attaques russes. Kudryzkyj conteste cette explication et cite les mesures de protection qu'il a mises en place. Il affirme plutôt être victime d'une campagne de diffamation contre l'entreprise, et que les architectes cherchent à prendre le contrôle d'Ukrenergo. Kudryzkyj ne nomme aucun responsable.

17:39 Plusieurs ministres du cabinet de Zelensky démissionnentPlusieurs membres du gouvernement ukrainien ont démissionné, dont le ministre de l'Industrie stratégique, Olexander Kamyshin, qui a géré la production d'armes domestiques pendant la guerre avec la Russie. Kamyshin a annoncé qu'il continuerait sa carrière dans le secteur de la défense, mais dans un poste différent. Selon le président du parlement, le ministre de la Justice, Denys Maliuska, et le ministre de l'Environnement, Ruslan Strilets, ont également démissionné.

17:18 Le nombre de morts dans la région de Poltava augmenteUne frappe de missile russe cible la région de Poltava. Selon les rapports ukrainiens, au moins 47 personnes ont péri. Deux missiles ont détruit un bâtiment dans la capitale régionale de Poltava qui servait d'Institut militaire des communications, selon le message du président Volodymyr Zelenskyj sur Telegram. Plus de 200 personnes ont été blessées.

17:04 Scholz rencontre le critique du Kremlin Kara-Mursa libéréLe chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré Vladimir Kara-Mursa, un critique du Kremlin libéré de la captivité russe, à Berlin. "J'admire la résilience et le courage de Vladimir Kara-Mursa et son engagement inébranlable en faveur d'un avenir démocratique pour la Russie", a écrit Scholz sur la plateforme X. "Nous avons obtenu sa libération dans le cadre de l'échange de prisonniers en août, et aujourd'hui nous avons eu une conversation approfondie." Kara-Mursa est l'un des plus de 20 détenus qui ont été libérés début août dans un échange de prisonniers sans précédent entre la Russie et plusieurs nations occidentales.

16:16 La Russie construit probablement des structures défensives étendues pour le pont de KerchSelon les services de renseignement britanniques, la Russie s'attend à une autre attaque sur le pont de Kerch, qui le relie à la Crimée occupée. La Russie aurait déployé des barrières de barges flottantes et immergées, posé des mines marines et installé des générateurs de fumée pour obscurcir la visibilité du pont. De plus, le nombre de systèmes de défense aérienne a été augmenté. Par ailleurs, une structure est en cours de construction parallèlement au pont, qui pourrait être un pont supplémentaire à voie unique ou une barrière pour protéger contre les drones explosifs des forces navales ukrainiennes.

15:52 Ils l'appellent " Porte-drapeau " - L'Ukraine présente un nouveau véhicule blindé de transport de troupesLe ministère de la Défense ukrainien a présenté un nouveau véhicule blindé de transport de troupes pour les forces ukrainiennes. Le Khorunzhyi - qui se traduit par "Porte-drapeau" et était un grade militaire dans les armées cosaques - est en développement depuis quelque temps, avec un prototype repéré sur le front en février 2022. Le dernier annonce implique que de nombreux autres unités seront déployées prochainement, offrant ainsi un renforcement significatif et produit en Ukraine pour les besoins en équipement des forces ukrainiennes.

15:38 L'Estonie et la Lituanie critiquent la Mongolie pour son accueil de PoutineL'Estonie et la Lituanie ont critiqué la Mongolie pour avoir accueilli chaleureusement le président russe Vladimir Poutine. Le ministre des Affaires étrangères estonien Margus Tsahkna a déclaré à Tallinn : "La décision du gouvernement mongol d'honorer Poutine au lieu de l'arrêter mine considérablement la Cour pénale internationale et le système juridique international." Le ministre des Affaires étrangères lituanien Gabrielius Landsbergis a considéré "inacceptable" que le gouvernement mongol ignore le mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Poutine. "C'est un autre exemple de l'effondrement du système basé sur le droit international", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse BNS à Vilnius.

14:57 Le procès contre le " espion " français détenu en RussieUn employé français d'une organisation non gouvernementale suisse est jugé à Moscou mardi, accusé d'avoir enfreint la loi russe sur les "agents étrangers". Le tribunal a ordonné que Laurent Vinatier soit détenu jusqu'à au moins février 2023. Vinatier travaillait comme spécialiste de la Russie et de l бывшие советские государства pour le Centre pour le dialogue humanitaire (HD), qui vise à prévenir et résoudre les conflits armés dans le monde par la médiation et la diplomatie discrète. Il a été arrêté à Moscou en juin.

14:27 Allemagne : Six nouveaux systèmes de défense aérienne IRIS-T pour l'UkraineSelon des sources de sécurité, l'Allemagne prévoit de fournir à l'Ukraine six systèmes supplémentaires de lancement de missiles IRIS-T à courte portée. Par ailleurs, le gouvernement allemand étudie l'acquisition de six systèmes IRIS-T supplémentaires pour son propre militaire.

13:58 Incident d'hélicoptère Mi-8 en RussieLes médias russes rapportent un autre incident impliquant un hélicoptère russe Mi-8. Selon Alexey Tsydenov sur Telegram, l'hélicoptère a effectué un atterrissage brutal à environ 85 kilomètres d'Irkoutsk, causant des blessures légères à deux personnes. Une opération de recherche et de sauvetage est en cours car il y avait six individus à bord. L'hélicoptère avait disparu après avoir perdu le contact à la frontière entre la République de Bouriatie et la région d'Irkoutsk, selon l'agence de presse Ria Novosti.

13:34 Bilan des victimes d'une frappe russe sur Poltava, en UkraineLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que 41 personnes ont été tuées et plus de 180 blessées lors d'une attaque de missiles russes sur la ville centrale ukrainienne de Poltava. La zone scolaire et un hôpital voisin ont été touchés, entraînant la destruction partielle d'un bâtiment de l'Institut des communications. Le ministère de la Défense ukrainien attribue l'attaque à l'utilisation de deux missiles balistiques par l'ennemi. "Le temps entre l'alerte et l'arrivée des missiles mortels était si court qu'ils ont surpris les gens dans l'abri anti-aérien pendant l'évacuation", déclare le ministère. Les équipes de secours ont réussi à sauver 25 personnes, dont 11 extirpées des décombres.

13:12 États-Unis proches d'un accord pour la livraison de missiles de longue portée à l'UkraineDes sources internes indiquent que les États-Unis sont proches d'un accord sur la livraison de missiles de longue portée à l'Ukraine, qui pourraient atteindre profondément le territoire russe. Cependant, Kyiv pourrait devoir attendre plusieurs mois de plus pour la livraison, car les États-Unis doivent régler des problèmes techniques au préalable, selon plusieurs sources américaines. L'annonce est attendue à l'automne. Les armes potentielles en question sont les missiles air-sol à longue portée (JASSM), qui sont des missiles air-sol conventionnels à moyenne et longue portée. Ils peuvent cibler des objectifs terrestres depuis un avion. Une fourniture de JASSM à l'Ukraine pourrait considérablement améliorer sa position stratégique et lui donner un avantage sur la Russie.

12:43 Un physicien russe condamné à 15 ans de camp de travail pour le développement de missiles hypersoniquesUn tribunal russe a condamné un physicien de renom à 15 ans de camp de travail après l'avoir reconnu coupable de "haute trahison" pour avoir prétendument divulgué des secrets d'État. Il s'agit de la dernière peine de prison pour un scientifique accusé de trahison envers sa patrie. Le quinquagénaire était impliqué dans le développement de la technologie des missiles hypersoniques, selon les agences de presse russes. Deux de ses collègues ont également été arrêtés pour suspicion de trahison. Le trio de l'Institut de mécanique théorique et appliquée de Novossibirsk est l'un des nombreux scientifiques employés en Russie pour développer cette technologie qui ont été accusés de trahison par la Russie ces dernières années. Le quinquagénaire a été arrêté en août 2022. Les hommes font face à des "charges très graves", selon des sources de sécurité.

12:15 Le commerce entre la Russie et l'Inde a plus que doubléLe commerce entre la Russie et l'Inde a presque doublé l'an dernier, selon Anatoly Popow, vice-président du conseil d'administration de la banque russe Sberbank, qui a informé l'agence de presse Reuters. Le commerce entre les deux nations a atteint environ 65 milliards de dollars en 2023. La principale raison de cette augmentation est que l'Inde est devenue un important importateur de pétrole russe après l'imposition de sanctions occidentales en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. "En 2022, les entreprises russes ont montré un intérêt marqué pour le marché indien car il offrait une alternative", a déclaré Popow. "Maintenant, nous étudions également la possibilité d'établir des comptes en roupies pour les clients russes. Nous ne pouvons pas écarter la possibilité que la roupie soit utilisée non seulement comme méthode de paiement, mais aussi comme outil d'épargne", a-t-il ajouté. Sberbank traite les paiements pour jusqu'à 70 % de toutes les exportations russes vers l'Inde.

11:47 Poutine invite la Mongolie au sommet du BRICSLe président russe Vladimir Poutine a rencontré le président mongol Uchnaagiin Chürelsüch au début de sa visite en Mongolie et l'a invité à participer au prochain sommet du BRICS en Russie. "Nous sommes impatients de vous accueillir", a déclaré Poutine aux agences de presse russes lors de la réunion à la capitale, Oulan-Bator. Le groupe de grandes économies émergentes, principalement la Russie et la Chine, se réunira à la fin octobre à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. Poutine a déclaré son intention de discuter de la coopération économique pendant sa visite en Mongolie. Le projet de gazoduc naturel Power of Siberia 2, que la Russie prévoit de construire avec la Chine, devrait être un sujet de discussion lors de la visite de Poutine à Oulan-Bator.

11:22 La Russie renforce la défense aérienne dans la région de BelgorodL'armée russe a équipé la région de Belgorod de systèmes de défense aérienne supplémentaires, selon le ministère russe de la Défense. La région frontalière russe a été cible d'attaques ukrainiennes depuis longtemps.

10:57 L'Ukraine : la Russie vise l'infrastructure ferroviaireLa Russie a ciblé l'infrastructure ferroviaire dans différentes régions de l'Ukraine pendant la nuit, selon l'Ukraine. Les régions du nord de Sumy et de Dnipropetrovsk, dans l'est central de l'Ukraine, ont été touchées, selon la compagnie ferroviaire d'État.

10:28 Mise à jour : des milliers de soldats ukrainiens risquent d'être encerclés à PokrovskUn nombre important de soldats ukrainiens sont en danger d'être encerclés par les forces russes dans la région de Donetsk, selon Forbes. Les troupes russes ont avancé vers la ville ukrainienne de Pokrovsk, réussissant à contourner les forces ukrainiennes qui gardaient la zone entre le village de Memryk et la rivière Vovcha. Si la 25e brigade aéroportée avec ses véhicules de combat Marder d'origine allemande échoue à repousser l'ennemi près d'Ukrainsk, cela pourrait entraîner l'encerclement des troupes ukrainiennes par l'ennemi, selon le Centre ukrainien de stratégies de défense. Plusieurs sections d'au moins quatre brigades ukrainiennes pourraient potentiellement se retrouver piégées au sud de Pokrovsk. Un retrait ukrainien pourrait déjà être en cours, le groupe pro-ukrainien Conflict Intelligence Team suggérant qu'ils se retirent de la région avant que les forces russes n'obstruent leurs voies d'approvisionnement et de retraite. En cédant environ 30 miles carrés aux Russes, ce retrait pourrait potentiellement préserver des bataillons entiers de l'armée ukrainienne dans un moment critique.

10:02 ISW : la Russie récupère du terrain perdu à KurskSelon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), les forces russes ont récemment récupéré des positions perdues à Kursk. L'ISW révèle que des positions proches du village d'Olgovka ont été saisies. On pense que les forces ukrainiennes ont battu en retraite du village. Un blogueur militaire russe mentionne également de légères avancées des troupes ukrainiennes près de Pogrebki et Malaya Loknya (tous deux au nord-ouest de Sudzha) et que les forces russes ont abandonné leurs positions dans ces établissementsprevious instances. De plus, les attaques ukrainiennes sur les ponts de pontons russes sur la rivière Seim dans la région de Gluschkowo se poursuivent.

09:30 La raison derrière l'absence d'action du Mongolia contre PoutineMalgré un mandat d'arrêt mondial contre Vladimir Poutine, il est accueilli par des honneurs en Mongolie, voisine, selon le correspondant de ntv Rainer Munz. Cela n'est pas seulement dû à la situation de la Mongolie entre les puissants pays de Russie et de Chine, mais le pays jouit d'un certain degré de neutralité qui lui permet d'accueillir des dirigeants des deux côtés.

09:00 Le patron du réseau électrique ukrainien renvoyé pour insuffisance de protection des installationsLe directeur de l'opérateur du réseau électrique d'État ukrainien, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, a été renvoyé, selon la chaîne de télévision ukrainienne Suspilne, citant des sources au sein de l'entreprise. Le conseil de surveillance d'Ukrenergo a voté à quatre voix contre deux en faveur du licenciement de Kudrytskyi. "Kudrytskyi est accusé de ne pas avoir correctement mis en œuvre les décisions précédentes du commandant suprême et de mal protéger les installations d'Ukrenergo", ont déclaré les sources. Kudrytskyi est également sous le coup d'une enquête pour des allégations de corruption.

08:22 Découverte de réseaux de draft dodging en UkraineDepuis le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 570 réseaux criminels aidant des individus à éviter le service militaire, selon Andrii Demtschenko, porte-parole du service frontalier d'État, selon "Kyiv Independent". Ces organisations aident les hommes ukrainiens à s'échapper à l'étranger et fournissent de faux certificats médicaux pour prétendre qu'ils ne sont pas aptes au service militaire, ce qui coûte entre 7 000 et 10 000 dollars. Les hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans sont généralement interdits de sortie du pays, car ils pourraient être appelés sous les drapeaux pour le service militaire. En 2024, les agences de loi et d'ordre ont découvert plus de 200 réseaux criminels, selon Demtschenko.

07:50 Les vues d'un ancien oligarque russe sur l'offensive de KurskLe dirigeant de l'opposition russe et ancien oligarque Mikhail Khodorkovsky trouve la réaction du peuple russe à l'offensive ukrainienne dans la région de Kursk "intrigante". Il a déclaré lors d'un entretien avec le "Tagesspiegel" que les Russes considèrent l'avance ukrainienne "non pas comme une attaque de l'ennemi, mais plus comme une catastrophe naturelle". Les gens sont mécontents de la manière dont le gouvernement gère la situation. Les taux d'approbation de Poutine diminuent actuellement.

07:22 Rapport tragique sur la mort dans l'attaque russe sur SaporizhzhiaSelon les rapports ukrainiens, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées dans une attaque russe sur la ville de Saporizhzhia dans le sud-est de l'Ukraine. L'attaque a eu lieu hier soir vers 23 heures, a annoncé le gouverneur de l'oblast de Saporizhzhia, Ivan Fedorov, sur Telegram. Une femme de 38 ans et un garçon de 8 ans ont été tués. Un homme de 43 ans et une fille de 12 ans ont également été blessés. La fille est restée dans un état critique en soins intensifs. Un bâtiment de la ville a été partiellement détruit, et les débris et les éclats ont également causé des dommages à d'autres structures.

06:30 Arrêt partiel de la raffinerie de pétrole de Moscou après une explosion de droneLa raffinerie de pétrole de Gazprom Neft à Moscou, gérée par eux, a été partiellement arrêtée suite à un incendie causé par une attaque présumée à l'aide d'un drone ukrainien, selon des sources citées par Reuters. L'unité Euro+

05:58 Ancien magnat russe accuse l'Occident de prolonger le mandat de PoutineLe figure de l'opposition russe et ancien magnat Mikhail Khodorkovsky critique les actions des gouvernements occidentaux envers la Russie. Khodorkovsky affirme que l'Occident commet "plusieurs erreurs stratégiques" et contribue ainsi à prolonger le temps de Poutine au pouvoir, déclarant à "Tagesspiegel". "L'Occident devrait déclarer qu'il est en guerre contre les décideurs", déclare Khodorkovsky, fondateur de la "Fondation Open Russia", interdite en Russie. Il est incorrect de considérer la Russie elle-même comme l'ennemi et d'équivaloir les décideurs russes à la population, selon Khodorkovsky. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, Khodorkovsky déclare: "Si l'Occident avait agi comme il le fait maintenant au début de la guerre totale en février 2022, la guerre serait déjà terminée."

04:13 Zelensky: la reprise de la centrale nucléaire de Zaporijjia est dangereuseLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce une réunion avec le directeur de l'Organisation internationale de l'énergie atomique (OIEA) à Kyiv. Selon sa déclaration dans une vidéo sur les réseaux sociaux, la réunion aura lieu après la visite de Rafael Grossi à la centrale nucléaire de Zaporijjia. Malheureusement, il n'est actuellement pas possible pour l'Ukraine de reprendre le contrôle de la centrale à ce stade de la guerre, déclare Zelensky. "Je ne vois actuellement pas de telles opportunités sur le champ de bataille, et celles qui existent sont dangereuses", déclare Zelensky. Grossi a annoncé précédemment qu'il se rendrait à la centrale pour "poursuivre notre aide et prévenir une catastrophe nucléaire". La centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est sous le contrôle de la Russie depuis le début de l'invasion en 2022. Les deux parties s'accusent mutuellement d'attaques sur le site.

02:27 Un mort rapporté à Dnipro après une frappe de missile russeAu moins une personne a été tuée et trois autres blessées lors d'une frappe de missile russe sur la ville ukrainienne centrale de Dnipro, selon le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, via le service de messagerie Telegram. Plusieurs bâtiments résidentiels d'un quartier de la ville ont été endommagés lors de l'attaque. L'information n'a pas été indépendamment confirmée.

23:55 Zelensky demande l'approbation d'armes à longue portée, mentionne l'AllemagneAu front, le président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à nouveau des armes à longue portée lors d'une réunion avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof à Saporischschja. Non seulement l'autorisation de frappe contre des cibles à l'intérieur de la Russie, mais aussi la livraison de ces missiles sont nécessaires, déclare Zelensky dans le sud de l'Ukraine. La région de Saporischschja est partiellement occupée par la Russie, mais pas la ville du même nom. Les sujets discutés ont inclus de nouveaux systèmes de défense aérienne du type Patriot, y compris les munitions, l'extension de la flotte de chasseurs fournis par les partenaires avec des avions F-16, ainsi que des munitions et équipements supplémentaires, et de nouvelles sanctions contre la Russie, déclare Zelensky. "Toutes ces mesures sont cruciales pour empêcher la Russie de lancer de nouveaux fronts en Ukraine." Le président ukrainien souligne également son espoir d'obtenir l'approbation d'armes à longue portée et mentionne les pays États-Unis, Royaume-Uni, France et Allemagne.

22:13 L'Ukraine condamne la Mongolie pour avoir accueilli Poutine, lie à des crimes de guerreL'Ukraine critique le gouvernement mongol pour avoir accueilli le président russe Vladimir Poutine et demande des conséquences. En aidant Poutine à échapper à la justice en raison d'allégations de crimes de guerre en Ukraine, la Mongolie s'est rendue responsable des "crimes de guerre" de Poutine, déclare le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Heorhiy Tychyj à Kyiv. Poutine est arrivé dans le pays aujourd'hui. "Nous allons travailler avec nos partenaires pour nous assurer que cela a des conséquences pour Oulan-Bator", déclare Tychyj. "Le failure

Lire aussi: