Le krach boursier coûte des milliards aux magnats de la technologie.

Le krach boursier mondial affecte également les figures emblématiques de la Silicon Valley. De nombreux d'entre eux ont dû subir des pertes importantes dans leur fortune. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, est celui qui a perdu le plus d'argent.

Au début de la semaine, les craintes mondiales de récession ont entraîné une baisse des marchés boursiers. L'indice Nasdaq, lourdement pondéré en technologie, a chuté de plus de six pour cent à l'ouverture avant que les pertes ne soient contenues. Il a terminé la journée en baisse de 3,4 pour cent à 16 200 points. L'indice Dow Jones a chuté de 2,6 pour cent à 38 703.

Cela n'a pas épargné les milliardaires fondateurs et dirigeants de la Silicon Valley. De nombreux d'entre eux ont dû subir des pertes importantes dans leur fortune. Cela est dû au fait que la richesse nette des magnats de la tech est souvent mesurée par la valeur de leur portefeuille ou leur participation dans les entreprises - la propriété et les options d'achat d'actions font généralement partie de leur rémunération.

Selon la liste en temps réel des milliardaires de Forbes, Bezos a perdu le plus d'argent à cause du krach boursier, avec une perte de 6,4 milliards de dollars. Il était suivi de près par Larry Ellison, fondateur d'Oracle, qui a perdu 6,2 milliards de dollars. Jensen Huang, PDG de Nvidia, a également subi des pertes importantes, sa richesse diminuant de 5,9 milliards de dollars. Larry Page et Sergey Brin, cofondateurs de Google, ont perdu respectivement 5,9 milliards et 5,5 milliards de dollars.

D'autres figures éminentes de la Silicon Valley, telles que les fondateurs de Tesla, Meta et Microsoft, ont également dû subir des pertes importantes. Elon Musk a perdu environ 4,9 milliards de dollars, Mark Zuckerberg a perdu 4,3 milliards de dollars, et Bill Gates a perdu 2,6 milliards de dollars.

Même le légendaire investisseur Warren Buffet a dû subir une perte lundi. Le nonagénaire a enregistré une perte de 4,4 milliards de dollars. Avant le krach, il a été révélé que Buffett avait vendu de grandes participations dans Apple et d'autres entreprises dans le portefeuille de sa société d'investissement Berkshire Hathaway au deuxième trimestre.

Les pertes sont calculées en fonction des changements de leur richesse nette de la clôture de la bourse le vendredi à la clôture de la bourse le lundi. Depuis, la situation sur les marchés boursiers s'est quelque peu stabilisée. Les investisseurs de Wall Street sont optimistes avec prudence. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,5 pour cent mardi, clôturant à 38 738 points. Et malgré tout cela : Bezos était toujours l'homme le plus riche du monde à la clôture de la bourse, avec 180 milliards de dollars.

Lundi, les actions d'Apple et de Nvidia étaient particulièrement sous pression. Les actions Apple ont temporairement chuté de plus de 10 pour cent, terminant la journée en baisse de 4,8 pour cent. Les actions Nvidia ont chuté de 15 pour cent à un moment donné, mais ont ensuite contenu leurs pertes et ont clôturé en baisse de 6,4 pour cent. Microsoft et Alphabet ont également perdu du terrain. À un moment donné, les pertes parmi les sept plus grandes entreprises ont atteint environ 800 milliards de dollars de valeur de marché.

