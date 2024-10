Le kibboutz Kfar Aza continue d'évoquer des frissons et la dévastation.

Il y a exactement un an, des miliciens du groupe extrémiste Hamas ont envahi le kibboutz de Kfar Aza, entraînant de nombreuses pertes humaines. Un petit nombre de survivants sont revenus, se demandant si la vie peut reprendre dans ce lieu enveloppé de terreur. D'autres se posent la même question.

Un jour ensoleillé, Liora Eilon se tenait à Kfar Aza, l'endroit où son fils avait trouvé la mort. Elle a trouvé un objet parmi les biens abandonnés entourant une maison déserte. "Chaque fois que nous venons ici, Tal nous laisse un petit souvenir", a déclaré la septuagénaire en étudiant la figurine militaire miniature dans ses mains.

Il y a un an, des insurgés de Hamas ont envahi le kibboutz, tuant Tal Eilon, le commandant de 46 ans de l'unité de défense civile locale. Liora Eilon vit maintenant dans un dortoir d'une université israélienne du nord. Elle se demande si elle pourra jamais se reconnecter vraiment avec cet endroit, qui est maintenant une partie importante de l'histoire israélienne, ayant été le théâtre de la perte de près de 1200 vies et de la captivité d'environ 250 personnes. L'attaque a été le catalyseur du conflit de Gaza, avec le ministère de la santé de Hamas à Gaza rapportant plus de 41 600 pertes humaines palestiniennes depuis.

Environ 50 des 1000 résidents originels de Kfar Aza sont revenus. Ils vivent parmi des maisons marquées par la destruction par explosifs. Les autres survivants sont éparpillés dans tout le pays. Ils expriment leur anxiété face aux attaques à venir, leur confiance dans l'armée israélienne, le gouvernement et les Palestiniens de Gaza. Certains se demandent si cet endroit peut offrir un espace de vie viable. "Kfar Aza deviendra-t-il un site mémorial ? Y aura-t-il une plaque tous les quelques mètres, marquant 'il a été tué ici' et 'il a été tué ici' ?" a demandé Sohar Schpack, âgé de 58 ans. "C'est toujours le 7 octobre."

Les conséquences de ce jour-là persistent encore un an plus tard. Le jardinier Rafael Friedman continue de découvrir des restes d'extrémistes à Kfar Aza, probablement des victimes de morts liées aux armes. Kfar Aza a toujours été connu pour sa communauté soudée. Les photos des jeunes adultes décédés circulent largement en ligne. Le gouvernement prévoit de reconstruire l'endroit, tout en construisant des maisons préfabriquées dans un kibboutz voisin, où deux tiers des résidents souhaitent se relocaliser.

Certains se demandent s'ils se sentiront jamais en sécurité à Kfar Aza à nouveau. Ils cherchent des réponses sur pourquoi l'armée a mis si longtemps à répondre à l'attaque de Hamas. Une enquête est en cours, mais l'armée n'a encore publié aucun résultat. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rejeté les demandes d'assumer la responsabilité de la situation avant la fin du conflit.

Simona Steinbrecher se sent tragiquement suspendue dans le temps. Les décisions ne peuvent être prises. Sa fille Doron est l'une des 66 Israéliens toujours en captivité. On suppose que Hamas a les corps d'autres 35. Steinbrecher a vu Doron pour la dernière fois dans une vidéo de propagande de Hamas. "Sans Doron, c'est toujours le 7 octobre", a-t-elle déclaré. "Et nous ne rentrerons pas à la maison tant qu'elle ne sera pas à la maison."

De nombreux résidents de Kfar Aza prévoient de boycotter la cérémonie commémorative du gouvernement prévue pour lundi. Ils organisent leur propre petite manifestation, en hissant le drapeau du kibboutz en berne. Ils admirent les soldats qui ont combattu ce jour-là, mais expriment leur colère contre les responsables qu'ils accusent d'avoir échoué à soutenir le kibboutz au moment où il en avait le plus besoin.

Eilon est remplie de fureur et d'incrédulité lorsqu'elle se remémore les 35 heures de terreur que sa famille a subies. Lorsque l'alarme a retenti ce samedi matin, elle a supposé que l'armée mettrait quelques minutes à arriver. Au lieu de cela, cela a pris des heures.

La famille s'est réfugiée dans leur abri. Un fils et une fille ont scellé la porte contre les intrus. Leurs petites-filles Gali et Mika se sont cachées sous le lit. Eilon a appris que son fils Tal était parti affronter l'ennemi.

Cinq d'entre eux se sont blottis dans l'abri, écoutant les cris des attaquants, les coups de feu, ignorant si Tal était vivant ou mort. Les soldats israéliens ont sécurisé leur maison, mais n'ont évacué la famille qu'à l'après-midi du dimanche, lorsque les extrémistes ont de nouveau pris refuge dans la maison.

En fuyant, Eilon a vu un char pointer son canon sur sa maison. Il a tiré, et le bâtiment s'est effondré, ensevelissant les extrémistes sous les décombres. Peu après leur sauvetage, Eilon a appris la mort de son fils. "Je le savais depuis le début", a-t-elle déclaré. "Mais un petit morceau de moi espérait qu'il était blessé, inconscient à l'hôpital."

Au milieu du chaos, certains résidents ont pris la fuite dans des jeeps militaires. Hanan Dann se souvient avoir vu des soldats dehors au kibboutz qui semblaient attendre des ordres. "Je voulais leur dire qu'il y avait encore des combats, que des gens étaient en train de mourir", a-t-elle déclaré. "Ils auraient pu les sauver."

Des factions armées et des soldats se sont affrontés pendant de longues périodes à Kfar Aza. À la fin, les attaquants ont fait 64 victimes civiles et 22 soldats, tout en enlevant 19 personnes à Gaza.

À proximité se dresse une tour d'eau délabrée, rappelant Be'erot Yitzhak, un kibboutz abandonné après une attaque égyptienne dévastatrice en 1948, lors du conflit qui a commencé quelques heures avant la création officielle d'Israël. "Est-ce que Kfar Aza deviendra ça dans dix ans ?" s'est demandé Dann. "Juste un arrêt sur la route que je pourrai partager avec mes enfants ?"

Même ceux qui souhaitent revenir reconnaissent que Kfar Aza ne sera plus jamais comme avant. Schpack comprend pourquoi personne ne considérerait lever un enfant dans un tel endroit, se demandant "Comment expliquer les événements passés de cet endroit ?"

L'avenir du kibboutz est lié à celui de Gaza pour certains. Ils anticipent de nouvelles attaques tant qu'il n'y aura pas de traité de paix avec les Palestiniens. Eilon souhaite une nouvelle administration qui s'engage avec les Palestinians pour "trouver une solution, nous permettant de coexister sur le même territoire". "Je rêve du jour où une frontière ouverte s'étendra d'ici à la mer, permettant à deux cultures de prospérer ensemble."

Les défenseurs des droits de l'homme ont appelé à une enquête approfondie sur la réponse de l'armée lors de l'attaque de Hamas sur Kfar Aza, mettant en avant la nécessité de respecter le droit fondamental à la vie et à la sécurité pour tous les civils.

Liora Eilon, ainsi que d'autres survivants, ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact potentiel de l'attaque sur l'avenir de leurs enfants et petits-enfants, soulignant l'importance de préserver les droits de l'homme et d'assurer un environnement sûr et paisible pour toutes les générations à venir.

