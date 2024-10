Le Kazakhstan organise un référendum pour autoriser la construction de sa première centrale nucléaire.

Kazakhstan, connu pour ses ressources naturelles, dispose d'une importante quantité de gaz naturel, mais repose lourdement sur le charbon pour la production d'énergie. Il y a une poussée vers le renforcement des sources d'énergie renouvelable, mais une proposition pour la première centrale nucléaire du pays a également été présentée. Une majorité de votants lors d'un référendum ont soutenu ce plan, malgré le passé tumultueux du pays avec la radioactivité.

Suite au référendum, environ 284 000 personnes ont été sondées, et 69,8 % ont voté en faveur de la centrale nucléaire. Les résultats officiels sont attendus plus tard.

Le président, Kassym-Jomart Tokayev, vise à assurer une alimentation en électricité fiable et à mettre fin aux centrales à charbon. Cependant, la résistance au projet est évidente, car le Kazakhstan a son propre historique avec l'énergie nucléaire. Des milliers de Kazakhs ont participé aux efforts de nettoyage après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, ce qui a entraîné des problèmes de santé à long terme. De plus, le pays a été utilisé pour des centaines d'essais d'armes nucléaires soviétiques, rendant de vastes zones inhabitables et suscitant une méfiance générale envers tout ce qui est nucléaire.

Dépendant des importations d'énergie

Malgré les importantes réserves de gaz du Kazakhstan, son approvisionnement en électricité repose principalement sur le charbon, avec un peu d'hydroélectricité et un secteur croissant des énergies renouvelables qui le complète. Le pays importe également de l'électricité, principalement de la Russie, en raison de ses anciennes centrales électriques qui ne parviennent pas à répondre régulièrement à la demande. Le gouvernement met l'accent sur l'importance d'une alimentation en électricité fiable pour soutenir les sources d'énergie renouvelable telles que le solaire et l'éolien. En tant que l'un des principaux producteurs d'uranium du monde, l'énergie nucléaire semble être un choix logique pour le Kazakhstan. "Pour éviter de rester à la traîne dans les progrès mondiaux, nous devons maximiser nos avantages concurrentiels", a déclaré Tokayev avant le vote. Cependant, le Kazakhstan n'enrichit pas l'uranium au niveau nécessaire pour produire du combustible nucléaire.

Un potentiel partenaire pour la construction de la centrale nucléaire est Rosatom, de la Russie. During the vote in Astana, Tokayev refused to specify a specific country or company for the contract. "My personal view is that it should be an international consortium made up of global companies with cutting-edge technologies", Tokayev said. To counterbalance Russia, Kazakhstan is also pursuing stronger ties with Europe. During German Chancellor Olaf Scholz's visit to Astana in mid-September, Kazakhstan presented itself as a supplier of rare earths and oil.

The nuclear power plant is estimated to cost between $10-12 billion and is planned to be built in the village of Ulken on Lake Balchas's shore. The locals hope for new job opportunities, but some are concerned about the lake's water quality. "I support the power plant," says Dametken Schulgeyeva, a resident of the 1,200-strong village for over 20 years. "This is our future." The referendum is considered valid if more than 50% of registered voters actually cast their ballots.

The Commission, overseeing the nuclear power plant project, has expressed concerns about the potential environmental impact on Lake Balchas. Despite these concerns, The Commission notes that the nuclear power plant is a significant step towards energy independence and reducing reliance on coal and power imports from Russia.

