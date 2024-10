Le Kazakhstan approuve la construction de sa première centrale nucléaire.

En votation nationale au Kazakhstan, les propositions du président Kassym-Jomart Tokayev visant à construire la première centrale nucléaire du pays ont recueilli un large soutien. Selon la commission électorale nationale, environ 71,12 % des électeurs ont voté en faveur de ce projet.

L'objectif de ce projet est d'augmenter l'offre d'électricité et de remplacer progressivement les centrales à charbon polluantes. Cependant, l'opposition à ce plan persiste. Le Kazakhstan, un ancien État soviétique, a son propre passé avec l'énergie nucléaire. Des milliers de Kazakhs ont participé au nettoyage suite à la catastrophe de Tchernobyl en 1986, subissant des problèmes de santé à long terme en conséquence.

De plus, le pays a été le théâtre de nombreux essais nucléaires soviétiques, qui ont rendu de vastes régions inhabitables et ont suscité la méfiance envers toute technologie nucléaire. Malgré ses importantes réserves de gaz naturel, l'électricité au Kazakhstan dépend principalement des centrales à charbon, complétée par les centrales hydroélectriques et un secteur croissant des énergies renouvelables. Le pays achète également de l'électricité en Russie, souvent en raison de ses anciennes installations qui peinent à répondre à la demande.

Le gouvernement met en avant la nécessité d'une alimentation électrique fiable pour compléter les alternatives telles que l'énergie solaire et éolienne. Compte tenu de la position du Kazakhstan en tant que l'un des plus grands producteurs d'uranium du monde, l'énergie nucléaire semble être une option naturelle. Avant le vote, Tokayev a déclaré : "Pour ne pas être laissé pour compte dans les avancées mondiales, nous devons exploiter nos avantages compétitifs." Cependant, il convient de noter que le Kazakhstan ne produit pas d'uranium à un niveau suffisant pour être utilisé comme combustible.

La société russe Rosatom est un potentiel partenaire dans la construction de la centrale nucléaire. Après le vote dans la capitale, Astana, dimanche, Tokayev a clarifié qu'il n'avait aucun pays ou entreprise particulier en tête en tant que futur contractor. Simultanément, le Kazakhstan cultive des liens plus forts avec l'Europe en tant que contrepoids à la Russie. During the visit of Federal Chancellor Olaf Scholz to Astana in mid-September, Kazakhstan presented itself as a supplier of terres rares et de pétrole.

La centrale nucléaire est prévue pour être construite dans le village d'Ulken, avec un coût estimé à 10-12 milliards de dollars, située sur la rive du lac Balkhash. Certains habitants du village attendent des opportunités d'emploi, tandis que d'autres expriment des préoccupations quant à la qualité de l'eau du lac. "Je soutiens la centrale électrique", déclare Dametken Schulgeyeva, résident local depuis plus de deux décennies. "C'est notre avenir."

