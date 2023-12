Le jury rend son verdict dans le procès de trois policiers de Tacoma accusés d'avoir tué un Noir mort en garde à vue

Burbank et Collins sont accusés de meurtre au second degré et d'homicide involontaire au premier degré, tandis que Rankine est accusé d'homicide involontaire au premier degré, selon les dossiers du tribunal. Tous trois ont plaidé non coupable.

Les policiers sont accusés d'avoir illégalement fait usage de la force meurtrière contre Ellis lors d'une tentative d'arrestation en mars 2020, pour avoir prétendument "essayé d'ouvrir les portières de véhicules occupés". Une partie de l'arrestation a été filmée par un témoin qui a déposé au cours du procès. On a également pu entendre Ellis crier "Je ne peux pas respirer" sur l'enregistrement audio de la police.

S'ils sont reconnus coupables, les deux agents risquent la prison à vie. Selon le bureau du procureur général de l'État de Washington, la peine standard pour un meurtre au second degré sans antécédents criminels est de 10 à 18 ans de prison, tandis que la peine standard pour un homicide involontaire au premier degré sans antécédents criminels est de 6,5 à 8,5 ans de prison.

Le verdict devrait être lu au tribunal vers 18 heures (heure de l'Est).

Cette information est en cours de développement et sera mise à jour.

