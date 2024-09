Le jugement rendu dans l'affaire Apple est un triomphe modeste contre la fraude fiscale généralisée

Un revers historique pour Apple : l'UE remporte le procès de cartel le plus long, mettant en avant son pouvoir contre l'évasion fiscale des entreprises

Alors que la commissaire européenne Margrethe Vestager s'apprête à quitter la politique à la fin du mois de novembre, elle peut regarder en arrière et se rappeler d'un moment marquant de sa carrière : la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) contre le géant de la tech Apple, un dossier qui a duré presque une décennie. Les décisions de la CJUE dans les affaires Google et Apple renforcent davantage la croisade de Vestager contre le pouvoir de marché et les pratiques d'évasion fiscale des géants de la tech et des corporations internationales. Cette décision concernant Apple sert de conclusion triomphale pour Vestager avant son départ.

Cette décision marque la fin de la lutte acharnée de Vestager pour contester la domination d'Apple, remontant à l'époque où elle a considéré que les accords secrets entre l'Irlande et Apple concernant les impôts étaient illégaux et a ordonné à Apple de rembourser 13 milliards d'euros. La CJUE a maintenant renversé le succès de l'appel d'Apple contre la décision initiale, offrant à Vestager le verdict final : les avantages fiscaux du gouvernement irlandais, qui ont permis à Apple de payer moins de 1% d'impôts sur ses bénéfices entre 2003 et 2014, constituaient une distorsion illégale de la concurrence.

Cela met fin au plus long différend de cartel de l'histoire. Vestager a salué cette décision comme "une grande victoire pour les citoyens européens et la justice fiscale". Sur le plan juridique, il n'y a pas de possibilité de faire appel. Pour Vestager, c'est un cadeau d'adieu approprié. Mais pour l'UE, c'est seulement le début. L'affaire Apple démontre la nécessité d'une action politique pour contrer l'enrichissement personnel des géants d'Internet à l'échelle mondiale, un domaine où de nombreux gouvernements manquent souvent.

Apple : un grand contribuable à l'étranger, pas en Europe

Il n'est pas surprenant qu'Apple ait exprimé sa "déception" face à cette décision. L'entreprise a affirmé : "Nous payons tous les impôts que nous devons, où que nous opérions, et il n'y a jamais eu d'accord spécial." Cependant, il est également vrai qu'alors que Apple est l'un des plus grands contributeurs aux États-Unis, elle a habilement réussi à ne payer virtually pas d'impôts sur ses bénéfices en Europe pendant des décennies grâce à ses "iTricks" irlandais.

En fait, les vides juridiques irlandais ont permis à Apple de profiter de milliards de dollars de bénéfices sans impôt depuis au moins 2013, en exploitant la course mondiale des gouvernements pour les recettes fiscales. Malgré la vente régulière de millions d'iPhones et d'applications à des clients à travers l'Europe chaque année, Apple a réussi à éviter de payer des impôts substantiels dans l'UE en acheminant les bénéfices via des enregistrements de brevets légaux vers deux sociétés écrans à Cork, puis vers des paradis fiscaux des Caraïbes.

Les astuces juridiques obscures de Dublin alimentent la magie des profits d'Apple

Les stratégies d'économies fiscales d'Apple doivent beaucoup aux vides juridiques complexes du gouvernement irlandais. Bien que le gouvernement irlandais ait essayé de capturer quelques miettes des recettes fiscales des géants de la tech internationaux dans la concurrence mondiale, la "double irlandaise" a permis à des entreprises comme Apple de stocker des sommes colossales dans des paradis fiscaux des Caraïbes - essentiellement sans impôt. Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé il y a quelque temps que près de 40 % des investissements mondiaux servaient principalement à l'évasion fiscale, et non à des fins productives réelles.

Les multinationales ont migré vers de nouveaux pâturages

Ironiquement, même l'Irlande a résisté à la collecte des recettes fiscales perdues que Bruxelles réclamait depuis des années. La situation indique une lutte moins juridique que politique. La demande de back-taxes de Vestager peut être vue comme une manœuvre juridique défensive contre des années d'inaction politique dans les pays de l'UE concernant l'évasion fiscale massive. À l'époque, la commissaire européenne Vestager a tenté de compenser les échecs des gouvernements en matière de politique de concurrence.

En fin de compte, ce ne sont pas les décisions de justice qui ont entraîné le changement. Plutôt, Dublin a aboli la "double irlandaise" en 2015 sous la pression internationale en raison de la confrontation de Bruxelles avec Apple. Pendant trop longtemps, non seulement les paradis fiscaux comme l'Irlande, mais aussi Malte, Chypre, les Pays-Bas, le Luxembourg et d'autres ont bloqué des règles plus strictes et uniformes.

Récemment, environ 140 pays ont promis un impôt minimum mondial de 15 % pour les corporations multinationales, y compris les pays de l'UE favorables aux impôts comme l'Irlande, la Hongrie et l'Estonie. Cependant, le prix Nobel Joseph Stiglitz a mis en garde dans un rapport à la fin de l'année dernière que l'accord historique avait été sérieusement affaibli par plusieurs vides juridiques et règles spéciales, sapant ainsi son effet prévu. Les recettes attendues de l'impôt minimum mondial représenteraient moins de 5 % des recettes fiscales mondiales des corporations multinationales, suggérant que les entités puissantes parviennent toujours à contourner leurs obligations.

