- Le jugement est attendu dans le procès du meurtre d'un lycéen.

Un verdict est attendu aujourd'hui (à 15h30) dans le procès d'un étudiant accusé du meurtre de son ex-petite amie. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du tribunal régional de Heidelberg. Les plaidoiries finales ont été présentées le matin. Le porte-parole n'a fait aucun commentaire sur les demandes de l'accusation, de la défense et de la partie civile. Le public est exclu des audiences.

Le jeune homme de 18 ans a admis avoir tué son ex-petite amie, comme l'a précédemment déclaré le porte-parole. L'accusation affirme que le 25 janvier, le citoyen allemand a poignardé la étudiante du même âge à mort dans leur école partagée à St. Leon-Rot, près de Heidelberg, à l'aide d'un couteau de cuisine. Il est dit qu'il l'a poignardée plusieurs fois, y compris dans le cou et la poitrine. Elle est décédée sur les lieux, dans une salle commune.

Accident de la circulation grave en Basse-Saxe lors de la fuite de la police

Le jeune homme aurait pris la fuite en voiture et aurait causé un grave accident à Seesen, en Basse-Saxe. Le défendeur et un autre homme ont été blessés. Depuis, le jeune homme de 18 ans est en détention. Il est également inculpé de coups et blessures dangereux en raison de cet accident.

Le procès se termine plus tôt que prévu. Initialement, le tribunal avait prévu des dates pour le procès jusqu'au 15 août.

Le procès a lieu sous la loi sur la jeunesse, avec exclusion du public, car une blessure corporelle de novembre 2023 est également incluse dans l'acte d'accusation. À cette époque, l'auteur présumé est dit avoir frappé l'étudiante décédée. À cette époque, il était encore âgé de 17 ans et donc mineur.

