- Le jugement de l'affaire Coronamask: le juge est condamné en novembre

La Cour suprême de justice (BGH) à Karlsruhe doit rendre un jugement dans le cadre de l'appel d'un juge de Weimar, convaincu de manquement à l'impartialité dans le cadre d'une décision concernant l'obligation du port du masque contre le coronavirus, le 20 novembre (Dossier No.: 2 StR 54/24). Cet individu était accusé d'avoir pris une décision subjective et de ne pas avoir maintenu son impartialité. Il cherchait à abolir la règle du port du masque dans deux écoles de Weimar. Malgré le fait que sa décision initiale ait été annulée ultérieurement pour manque de compétence, le juge a été jugé pour manquement à l'impartialité et condamné à une peine de probation de deux ans par le tribunal régional d'Erfurt en août 2023. À la fois l'accusation et la défense ont fait appel de ce jugement.

Le juge a été jugé initialement au tribunal régional d'Erfurt, qui est inférieur à la Cour d'instance. Les appels contre la peine de probation de deux ans seront examinés par la Cour d'instance.

Lire aussi: