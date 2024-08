- Le jugement contre le meurtrier d'Ayleen est conclu.

Conclusion de l'affaire de meurtre en Bade-Wurtemberg

La décision concernant le meurtrier d'une fille de 14 ans en Bade-Wurtemberg a été principalement confirmée. Le 4 juillet 2023, la Cour fédérale de justice de Karlsruhe a publié son jugement (2 StR 111/24).

Conformément à la décision du tribunal régional de Giessen, l'homme a été correctement reconnu coupable de meurtre, d'agression sexuelle tentée, de coercition, d'enlèvement d'un mineur et de conduite sans permis. Il a été condamné à purger une peine de prison à vie. La BGH a rejeté la plupart des appels du défendeur contre la décision.

L'établissement par le tribunal régional d'une culpabilité aggravée, qui permet à un délinquant condamné d'être libéré après 15 ans dans des circonstances exceptionnelles tout en purgeant une peine de prison à vie, a également été confirmé par la BGH.

L'incident

Le meurtrier de 31 ans et l'adolescente de Gottenheim près de Fribourg avaient interagi via des chats en ligne à caractère sexuel. Après avoir établi le contact, l'homme allemand a forcé la mineure à lui envoyer des photos nues, en la menaçant de reveal leur communication à ses parents ou de lui faire du mal ou de nuire à sa famille si elle refusait. Le 21 juillet 2022, il s'est rendu à Gottenheim, a pris la fille et l'a emmenée dans une forêt près de Langgöns dans le district de Giessen.

Le tribunal régional a considéré deux scénarios possibles pour le meurtre : le défendeur aurait pu étrangler la victime pour l'incapaciter pour rapports sexuels, ce qui aurait entraîné sa mort. Autrement, il aurait pu étrangler la fille après avoir commis un acte sexuel pour éviter d'être identifié.

La Cour fédérale de justice a confirmé non seulement la décision de culpabilité mais aussi la peine pour le meurtre. Par conséquent, la condamnation pour meurtre, tentative d'agression sexuelle, enlèvement d'un mineur, coercition, conduite sans permis et possession de pornographie enfantine impliquant une autre victime entraînent toutes une peine de prison à vie, ainsi que la décision de culpabilité aggravée. La condamnation pour possession de pornographie enfantine reste valable.

Relecture de la peine pour pornographie enfantine

Cependant, la peine de deux ans et trois mois pour cette infraction a été annulée. Cela est dû à une modification de la loi, qui a réduit la fourchette de pénalité. Par conséquent, une autre chambre du tribunal régional de Giessen doit réessayer la sentence unique pour cette infraction. Par conséquent, une nouvelle peine totale doit être imposée. Comme la décision de meurtre est définitive, seule une peine de prison à vie est possible dans ce cas.

Cependant, une réévaluation de la détention préventive imposée lors du procès initial est nécessaire en raison de la décision de la BGH. Les changements dans la loi ont éliminé les conditions préalables à la détention préventive. Par conséquent, l'accusation peut envisager d'ajouter un autre crime, tel que établi par le tribunal régional mais pas encore chargé. Plus précisément, le meurtrier aurait pu exposer ses génitales et se masturber lors d'un appel vidéo avec une fille de 13 ans le 24 juin 2022, en ayant pleinement conscience de son âge.

