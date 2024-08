Le juge rejette la plainte pour discrimination raciale dans un procès pour droits civiques et autorise la plainte pour discrimination sexuelle à se poursuivre.

Le juge fédéral du district des États-Unis Jeffrey Vincent Brown a déclaré dans sa décision que les allégations de discrimination raciale dans l'action en justice intentée par Darryl George, un élève du lycée Barbers Hill, et sa famille « n'ont pas démontré une pratique persistante et généralisée d'application disparate, basée sur la race » de la politique capillaire.

« Au maximum, les plaignants alléguent seulement deux cas : les allégations sous-jacentes à l'affaire de George et celles sous-jacentes à l'affaire Arnold également en instance dans ce tribunal », a déclaré Brown, faisant référence à un autre cas d'adolescent noir suspendu en raison de ses cheveux. « Mais ces deux cas seuls ne suffisent pas à établir un modèle de conduite allant « depuis si longtemps ou si fréquemment » qu'il témoigne d'une « pratique persistante et généralisée ».

En ce qui concerne les allégations de discrimination sexuelle, Brown a déclaré que si le district scolaire fournit des raisons pour justifier son code vestimentaire, « il ne fournit aucun soutien à la question plus étroite qui forme la base de cette allégation : quelle est la rationalité de la distinction entre les élèves masculins et féminins dans le code vestimentaire ? »

« Comme le District ne fournit aucune raison aux distinctions basées sur le sexe dans son code vestimentaire, l'allégation survit à cette étape initiale », a déclaré Brown.

Le juge a rejeté toutes les autres allégations de la famille, y compris l'ingérence dans les droits de George à l'expression libre du premier amendement et la demande de « dommages compensatoires et de soulagement injonctif et déclaratoire » pour les allégations de « souffrance mentale ».

La décision intervient plusieurs mois après qu'un juge fédéral ait statué que la loi du Texas CROWN Act – une loi qui interdit la discrimination en fonction de la texture des cheveux et des coiffures protectrices comme les locks et les tresses qui sont « couramment ou historiquement associées à la race » – ne rend pas illégal pour les codes vestimentaires scolaires de limiter la longueur des cheveux de l'élève, ce qui signifie que le district n'a pas violé la loi de l'État en continuant à punir George pour la longueur de sa coiffure en locks.

Dans l'action en justice fédérale, George et ses avocats avaient soutenu que sa suspension constituait une violation de cette loi et alléguaient que le gouverneur du Texas Greg Abbott et le procureur général du Texas Ken Paxton avaient échoué à faire respecter la loi, qui est entrée en vigueur le 1er septembre.

George et sa famille demandaient une injonction contre Abbott et Paxton pour les contraindre à empêcher le district scolaire de « soumettre les élèves du BHISD et du Texas à des mesures disciplinaires en raison des locks, des tresses, des twists et d'autres styles protecteurs qui sont considérés comme tels ou qui sont plus longs que la longueur requise par le district ou les écoles ».

Brown a également rejeté les allégations contre Abbott et Paxton dans sa décision.

Les avocats d'Abbott et de Paxton avaient plaidé en faveur du rejet, invoquant l'immunité contre les poursuites en justice et affirmant qu'ils n'ont pas « l'autorité d'application de la loi en vertu de l'acte CROWN, ni un devoir général d'intervenir lorsque

