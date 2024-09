Le juge préconise à l'EPA de prendre des mesures supplémentaires en raison des risques potentiels liés au fluorure dans l'eau du robinet.

Juge Edward Chen exprime de l'incertitude quant à la corrélation directe entre les niveaux standard de fluorure ajoutés à l'eau et la baisse du QI des enfants, mais il reconnaît qu'un ensemble croissant de preuves indique un potentiel risque injustifié. En conséquence, il oblige l'Agence de protection de l'environnement (EPA) à réduire ce potentiel risque, sans spécifier d'actions.

Cette décision ajoute au débat entourant une intervention largement célébrée comme l'une des réussites majeures de la santé publique du XXe siècle. Le fluor renforce l'émail dentaire et minimise les caries en remplaçant les minéraux perdus pendant l'usure quotidienne, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Récemment, une agence fédérale a déclaré « avec une confiance modérée » qu'une exposition accrue au fluorure peut être liée à une réduction du QI chez les enfants. Le National Toxicology Program est parvenu à cette conclusion sur la base d'examens impliquant des niveaux de fluorure supérieurs au double de la limite recommandée pour l'eau potable.

L'EPA, partie à l'affaire, a soutenu que l'influence du fluorure à des niveaux d'exposition plus faibles restait incertaine. Toutefois, l'EPA est tenue de maintenir une distinction entre le seuil de sécurité et le seuil d'exposition. Si cette marge est insuffisante, l'agent représente un risque, selon le jugement de 80 pages rendu mardi par Chen.

« En résumé, le danger pour la santé à des niveaux d'exposition dans l'eau potable aux États-Unis est suffisant pour justifier une intervention réglementaire par l'EPA » conformément à la loi, a-t-il conclu.

Jeff Landis, porte-parole de l'EPA, a déclaré que l'agence examinait la décision sans autre commentaire.

En 1950, les autorités fédérales ont approuvé la fluoruration de l'eau en tant que mesure préventive contre la carie dentaire, continuant à la promouvoir même après la mise sur le marché de la pâte dentifrice au fluorure.

Bien que le fluor provienne de diverses sources, l'eau potable est la principale source pour la plupart des Américains. Selon les statistiques du CDC, environ 65 % de la population américaine reçoit de l'eau fluorée actuellement.

Depuis 2015, les autorités sanitaires fédérales recommandent un niveau de fluoruration de 0,7 milligramme par litre d'eau. Auparavant, la fourchette de recommandation supérieure était de 1,2 milligramme par litre. L'Organisation mondiale de la santé a fixé un maximum de fluorure sûr pour l'eau potable à 1,5 milligramme par litre.

Par ailleurs, l'EPA a maintenu une règle de longue date selon laquelle les systèmes d'eau ne doivent pas dépasser 4 milligrammes de fluorure par litre d'eau. Cette réglementation vise à prévenir la fluorose squelettique, une affection potentiellement invalidante caractérisée par des os plus faibles, de la raideur et de l'inconfort.

Cependant, des études menées au cours des deux dernières décennies ont soulevé des préoccupations quant à un problème différent : le lien entre le fluorure et le développement du cerveau. Les chercheurs se sont interrogés sur l'impact sur les fœtus en développement et les bébés qui pourraient ingérer de l'eau utilisée pour préparer la formule pour bébés. Des études sur les animaux ont suggéré que le fluorure pourrait affecter la neurochimie, le fonctionnement des cellules et les régions du cerveau responsables de l'apprentissage, de la mémoire, de la pensée rationnelle et du comportement.

Le procès, engagé en 2017 devant le tribunal fédéral de San Francisco, a vu Food & Water Watch agir en tant que principal plaignant. Le juge Chen a mis les audiences en suspens en 2020 pour attendre le rapport du National Toxicology Program, mais il a entendu les arguments des deux parties plus tôt cette année.

Cette décision soulève des questions sur la sécurité de l'exposition à long terme au fluorure, qui est souvent considérée comme un bénéfice pour la santé en raison de son rôle dans la réduction des caries. Malgré l'approbation par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis du renforcement de l'émail dentaire par le fluorure, il y a une préoccupation croissante quant à son potentiel impact sur le développement du cerveau, en particulier chez les enfants.

