Le juge menottes visiteur de 16 ans pour faire une sieste

Aux États-Unis, un juge a suscité un tollé avec une leçon controversée. Il a fait mettre des menottes à une fille de 16 ans et l'a obligée à porter des vêtements de prisonnier. Ses amis sont indignés, et même le tribunal s'est distancié de cette action.

Un juge américain a sévèrement puni une adolescente qui s'est endormie pendant une visite au tribunal dans la ville de Détroit, aux États-Unis. La jeune fille de 16 ans a dû porter des menottes et des vêtements de prisonnier, selon la chaîne de télévision WXYZ. Le juge Kenneth King a demandé aux autres enfants participant au voyage du groupe environnemental "The Greening of Detroit" si la jeune fille devait être envoyée dans un centre de détention pour mineurs.

"Si vous vous endormez à nouveau dans mon tribunal, je vous ferai entrer par derrière, compris ?" a-t-il dit en surprenant la jeune fille en train de dormir. Il a alors fait mettre les menottes et les vêtements de prisonnier à la jeune fille.

L'attitude de la jeune fille n'a pas plu au juge, qui a déclaré qu'il voulait "rendre cela très réel" pour elle, même s'il était peu probable qu'elle soit envoyée en prison. "C'était son attitude et son comportement dans leur ensemble qui m'ont dérangé", a déclaré King à WXYZ. "Je voulais lui faire comprendre à quel point c'est sérieux et comment se comporter dans un tribunal." Il a déclaré qu'il ferait "tout ce qui est nécessaire" pour atteindre ces jeunes et s'assurer qu'ils ne se retrouvent pas devant lui.

Une jeune fille de 16 ans supposément traumatisée

Dans un communiqué, "The Greening of Detroit" a déclaré que la "jeune femme était traumatisée". Si le juge voulait lui apprendre une leçon sur le respect, ses méthodes étaient inacceptables, a déclaré la directrice du groupe, Marissa Ebersole Wood. "Le groupe d'élèves aurait simplement dû être prié de quitter la salle d'audience s'il estimait qu'ils étaient irrespectueux."

Le juge Aliyah Sabree, le numéro deux du tribunal, a publié un communiqué précisant que le comportement de King ne répondait pas aux normes du tribunal.

