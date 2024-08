- Le juge juge l'accusé coupable.

Au procès pour le meurtre d'un médecin de la région de l'Eifel, un expert psychiatre a jugé les trois accusés aptes à comparaître. Il n'a relevé aucun signe de maladie mentale ou de trouble chez aucun d'entre eux, a déclaré le témoin expert Wolfgang Retz au tribunal régional de Trèves mercredi. Cependant, il n'y avait pas de preuve objective pour suggérer que les accusés de 17 et 18 ans étaient sous l'influence de l'alcool et de la drogue au moment du crime.

Les deux accusés ont admis avoir consommé de grandes quantités d'alcool et de drogue avant l'incident. Le jeune homme de 18 ans a mentionné avoir consommé de la vodka, de la vitesse, de la cocaïne et des amphétamines. Cependant, il n'y avait aucun signe que leur jugement était altéré, a déclaré Retz.

"Il n'est pas possible que les deux déclarations soient vraies", a déclaré Retz lorsque le juge lui a demandé. Si les accusés avaient consommé les quantités de drogue et d'alcool qu'ils prétendaient, cela aurait considérablement altéré leur capacité à contrôler leurs actions. Cependant, aucun tel altération n'a pu être détectée dans leurs déclarations.

Le médecin orthopédique de 53 ans a été tué à la fin de 2022. Son ancienne partenaire, son fils de 18 ans et son demi-frère de 17 ans sont accusés d'avoir planifié et exécuté le meurtre, puis d'avoir enterré le corps dans une forêt près de Rockeskyll (district de Vulkaneifel), selon l'accusation.

Le mobile est believed to be une relation familiale tendue. La victime avait bu excessivement depuis quelque temps, ce qui avait entraîné des altercations verbales et physiques, y compris la nuit du crime.

Les jeunes hommes sont accusés de meurtre avec préméditation : ils sont accusés d'avoir tendu une embuscade au médecin après une dispute avec leur mère, de l'avoir attaqué avec une batte de baseball et une clé à molette, puis de l'avoir étranglé avec une corde. La femme de 36 ans est accusée de homicide par négligence, car elle n'est pas accusée d'avoir participé à la violence. Elle était en couple avec le médecin depuis 2011 et a trois enfants avec lui.

Selon Retz, la femme a quitté le médecin en mars 2022, invoquant son comportement agressif et violent après avoir bu, ainsi que ses relations avec d'autres jeunes femmes. Après la séparation, le médecin continuait à fréquenter la maison, et était heavily intoxicated la nuit du crime. La femme est infirmière.

Le jeune accusé de 17 ans a commencé à fumer du cannabis avec son demi-frère à l'âge de 13 ou 14 ans, puis a ajouté de la vitesse et d'autres drogues, a rapporté Retz. Ils se retrouvaient souvent le week-end pour consommer ces substances. Retz a décrit leur utilisation comme "nuisible" mais pas addictive. Le jeune avait des problèmes récurrents à l'école.

Retz avait moins d'informations sur l'accusé de 18 ans, car il n'avait pas été examiné. Cet accusé a commencé à consommer du cannabis à l'âge de 13 ans et a ensuite augmenté sa consommation. "Il y a des raisons de soupçonner un problème de drogue qui pourrait évoluer vers une addiction", a déclaré Retz.

Le corps de la victime a été introuvable pendant un certain temps.

Le médecin, vu pour la dernière fois à son lieu de travail à l'hôpital de Daun le 30 décembre 2022, a été considéré comme disparu pendant longtemps.

