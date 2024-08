Le juge Gorsuch s'interroge sur la surcriminalité lors d'une visite de livres dans les bibliothèques présidentielles.

"Que se passe-t-il pour votre respect de la loi lorsque tout le monde est un criminel ?" Gorsuch a dit lors de ses remarques à la bibliothèque et musée présidentiel Richard Nixon.

"Je ne cherche pas à revenir en arrière jusqu'en 1789", a déclaré le conservateur. "Je demande simplement un peu de bon sens en chemin."

Gorsuch, le premier nommé à la Cour suprême par l'ancien président Donald Trump, qui a parfois démontré une tendance libertarienne, est en tournée de promotion pour un livre publié mardi. "Over Ruled: The Human Toll of Too Much Law" se concentre sur l'expansion des réglementations fédérales et ce qu'il décrit comme une série embrouillée de crimes fédéraux que personne ne peut suivre complètement.

Gorsuch a parlé à la bibliothèque de Yorba Linda, en Californie, à l'occasion du 50e anniversaire de la démission de Nixon. Le juge n'a pas mentionné l'événement historique.

À la fois dans le livre et lors de ses remarques, Gorsuch raconte l'histoire de John Yates, un pêcheur pris avec des rougets rouges de taille insuffisante. Yates a ordonné que les poissons incriminés soient jetés à la mer avant que les autorités ne puissent confirmer qu'il avait violé les réglementations de pêche fédérales, selon les dossiers judiciaires.

Yates a été condamné pour avoir violé une disposition d'une loi fédérale interdisant de modifier ou de détruire "tout document, enregistrement ou objet tangible" dans l'intention d'entraver une enquête. Les procureurs ont soutenu que les poissons tombaient sous la définition d'"objet tangible".

Une section différente de la même loi était en jeu dans une affaire majeure devant la Cour suprême cette année, concernant des personnes qui ont envahi le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. Les procureurs ont cherché à inculper des membres de la foule pour avoir tenté de perturber une séance officielle.

Une majorité de 6-3 a limité les circonstances dans lesquelles les procureurs pouvaient engager cette accusation.

Gorsuch a rejoint la majorité dans cet avis.

"Que faisons-nous à ce sujet ?" a demandé Gorsuch vendredi, faisant référence à ce qu'il considère comme le problème plus large de l övercriminalisation. "Neuf vieilles personnes à Washington ne peuvent pas faire cela. Je pense vraiment que cela doit venir de vous."

C'était un thème que Gorsuch a abordé lors de ses remarques la veille à la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan. Gorsuch a attribué en partie la prolifération des réglementations fédérales à ce qu'il a décrit comme un manque de confiance et de civilité parmi les Américains.

"De plus en plus d'Américains pensent que les gens de l'autre parti politique ne sont pas seulement dans l'erreur... ils sont méchants", a déclaré Gorsuch tard jeudi. "Nous devons pouvoir nous parler. Nous devons pouvoir perdre, tout comme gagner."

