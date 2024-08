Le juge Gorsuch défend la décision de la Cour suprême sur l'immunité de Trump en faisant la promotion de son nouveau livre

Gorsuch, qui était le premier choix de Trump pour la plus haute cour, a déclaré à Fox News dans une interview cette semaine que la décision dans l’affaire de subversion électorale de Trump était une extension naturelle d’un précédent de 1982 qui accordait à l’époque président Richard Nixon et ses successeurs une immunité contre les poursuites civiles pour leurs actions officielles.

Bien que les juges rendent rarement des interviews, ils se prêtent souvent à des questions lorsqu’ils promouviennent un livre. Dans le cas de Gorsuch, le calendrier coïncide avec la fin d’une période contentieuse en juillet et les retombées continues d’une décision controversée pour Trump, qui a relancé les appels de la gauche pour des changements structurels et une réforme de l’éthique pour la Cour suprême.

Gorsuch a cité Nixon v. Fitzgerald dans l’interview, déclarant que la cour s’était préoccupée à l’époque que les poursuites civiles non réglementées « freineraient » un président dans l’exercice de ses pouvoirs.

« Il serait submergé », a déclaré Gorsuch à Fox. « Tout ce que la cour a fait dans cette affaire, c’est simplement appliquer ce même précédent et cette même idée au contexte criminel ».

Dans l’affaire Nixon, la plus haute cour a évité de traiter des questions d’immunité criminelle pour les anciens présidents. Dans l’affaire Trump, le procureur spécial Jack Smith a soutenu que les présidents futurs étaient peu susceptibles de faire face à des poursuites motivées politiquement – une position que la majorité conservatrice de 6-3 de la Cour suprême a finalement jugée peu convaincante.

En plus d’accorder à Trump et à ses successeurs une immunité pour la plupart des actions officielles, la décision de la Cour suprême du mois dernier a également limité la capacité de Jack Smith à présenter des preuves de cette conduite alors qu’il tente de poursuivre Trump pour des actions officieuses prises après l’élection de 2020.

L’affaire de subversion électorale est maintenant de retour entre les mains du juge fédéral Tanya Chutkan, qui a programmé une audience le 16 août pour considérer la suite des événements.

Gorsuch a également abordé la décision d’immunité dans une interview avec l’AP, la décrivant comme une « question grave » avec « des implications graves ».

Mais selon les informations de CNN, les neuf juges se sont rapidement divisés selon leurs lignes idéologiques dans cette affaire, et le chef de la justice John Roberts n’a fait peu d’efforts pour trouver un terrain d’entente qui aurait pu plaire aux trois libéraux de la cour. Selon des sources familières des négociations, Roberts pensait pouvoir convaincre les gens de regarder au-delà de Trump.

La décision a incité le président Joe Biden à proposer des limites de mandat pour les juges de la Cour suprême et une amendement constitutionnel pour retirer aux présidents l’immunité contre la poursuite criminelle. Ces propositions sont peu susceptibles de progresser, car elles sont considérées par la plupart des républicains comme une prise de pouvoir.

Le nouveau livre de Gorsuch, « Over Ruled : The Human Toll of Too Much Law », a été publié mardi. Dans cet ouvrage, le juge se concentre sur les histoires d’Américains pris dans ce qu’il décrit comme une explosion de réglementations et de lois fédérales.

