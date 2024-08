Le juge de la Haute Cour brésilienne met en garde contre une éventuelle inhibition du service Internet X

Un magistrat de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes, a mis en garde qu'il pourrait interférer avec le fournisseur de services internet X si Elon Musk, son propriétaire, ne désignait pas rapidement un nouvel avocat pour la société au Brésil. Dans une décision rendue publique mercredi (heure locale), Moraes a averti Musk, lui donnant 24 heures pour proposer un candidat approprié - sinon, les opérations de X au Brésil seraient "immédiatement arrêtées".

Ce conflit oppose depuis longtemps le juge et le riche magnat de la tech et propriétaire de X. Initiée par Moraes en avril, l'enquête a impliqué Musk dans la réactivation de comptes illégaux. Musk a répliqué en accusant le juge de porter atteinte à la liberté d'expression et en invoquant la censure. Il a exprimé ses craintes que l'avocat de X au Brésil puisse être arrêté.

En réponse à ces allégations, Musk a décidé de fermer la représentation juridique de X au Brésil, garantissant la sécurité de ses employés. Cela s'est produit mi-août. Malgré la fermeture de sa représentation, les utilisateurs brésiliens pouvaient toujours utiliser la plateforme. En réponse à l'ultimo ordre de Moraes, Musk a commenté sur sa plateforme, affirmant que ce juge avait constamment ignoré les lois qu'il était chargé de faire respecter.

Moraes préside la Cour suprême et dirige également le Tribunal supérieur électoral (TSE) du pays. Dans sa lutte contre les fausses informations, il a ordonné le blocage des comptes de personnalités influentes sur divers réseaux en ligne ces dernières années. Cependant, il a affirmé que Musk avait réussi à inverser partiellement ces mesures.

