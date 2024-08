La victoire allemande double aux Jeux olympiques en dressage a ému aux larmes le commentateur légendaire des sports équestres d'ARD, Carsten Sostmeier. "Bella, Bella, Isabell Werth remporte l'argent individuel. C'est incroyablement émouvant. Quand avons-nous de tels moments que les chevaux nous offrent-ils ici ?", a déclaré le sexagénaire Sostmeier pendant la diffusion en direct avec une voix brisée. "Je vais prendre un moment pour me ressaisir", a-t-il ajouté avant de se taire un instant.

"C'est un moment pour l'éternité et un que nous avons la chance de partager. C'est le cadeau de Wendy et de la plus grande cavalière de dressage de tous les temps, Isabell Werth", a déclaré Sostmeier.

Jessica von Bredow-Werndl a remporté l'or individuel à Paris devant Werth. La gagnante de 38 ans et sa jument Dalera ont également salué Sostmeier. "C'est presque sans voix. C'est un véritable plaisir. Ils livrent une performance parfaite. Et Dalera, il semble qu'elle prête ses jambes au cavalier pour une danse partagée."

On pouvait "voir un sourire sur la face de la jument, qui illumine littéralement la carrière de dressage". Pour von Bredow-Werndl, la place sur le cheval n'est pas un lieu de travail ou de sport "et Certainly not a parade ground. But for Jessica von Bredow-Werndl, the place in the back of her mare Dalera is an honorable place."

The interplay between rider and horse impressed Sostmeier. It had "harmonized" and not just "worked," he thought. "That's the word that should be in the foreground. In every living being of a human with their horse. With every animal, even with every human."

In the end, the commentator bid farewell to moderator Alexander Bommes with the words: "Oh, Alex, I'm briefly short of breath, but it will return."

For many, Sostmeier is a cult commentator who has already referred to himself as the "voice of equestrian sports" on his website. He has been celebrated by professional TV critics or on social media as a "horse whisperer."

