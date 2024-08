Transfer Disasters sont voués à faire la une à nouveau ce prochain Vendredi de Football. Cependant, tous les deals ne se concluent pas à la dernière minute. Laissez-moi partager cinq histoires palpitantes du passé des transferts, remplies de couacs et de bourdes.

Eric Maxim Choupo-Moting: La fameuse bourde de transfert d'Eric Maxim Choupo-Moting dans l'histoire de la Bundesliga s'est produite pendant l'hiver 2010/11. Cologne et Hambourg avaient conclu un accord, signé des contrats, mais un problème avec une photocopieuse défectueuse a bloqué le transfert vers la ville cathédrale à la dernière seconde. Le père de Choupo-Moting, Just, avait envoyé le contrat à Cologne, mais hélas, la page de signature tant attendue est arrivée 13 minutes après l'heure limite du transfert.

Joao Palhinha: Le milieu de terrain robuste avait déjà passé sa visite médicale, enfilé le maillot de Bayern Munich et s'était rendu à Säbener Straße, son contrat et la somme de transfert étant réglés - mais l'affaire a capoté. Fulham n'a pas réussi à trouver un remplaçant convenable à temps et a gardé Palhinha. Heureusement, la situation s'est mieux déroulée cet été dernier. Uli Hoeneß, plutôt mécontent de l'échec initial, a déclaré: "À l'avenir, nous devons éviter de nous retrouver dans cette situation le dernier jour du mercato, sauf en cas de circonstances exceptionnelles."

Kevin Großkreutz: Le champion du monde a quitté Borussia Dortmund pour Galatasaray Istanbul lors de l'été 2015, mais une histoire de transfert a suivi. La FIFA a rejeté le transfert en raison de signatures manquantes sur des documents essentiels, et un appel est resté sans réponse. Après des mois de déception, Großkreutz a finalement rejoint l'Allemagne, concluant un contrat avec VfB Stuttgart sans avoir jamais mis les pieds sur le terrain turc.

Isco: À la suite d'un remue-ménage à Berlin, le meneur de jeu espagnol, qui compte cinq victoires en Ligue des champions, a cherché à rejoindre Union pendant l'hiver 2023. Cependant, même après avoir passé la visite médicale, le transfert qui semblait bien parti a tourné au vinaigre à la dernière minute, aboutissant à une farce. Les deux parties se sont mutuellement accusées d'être responsables de l'échec, lançant des accusations en retour.

Sekou Sanogo: During Hamburg's winter pursuit of the versatile defender from Young Boys Bern in 2016, every step of the loan contract, with the option to buy, was ironed out. The Ivorian completed his medical examination and was already in Hamburg, but alas, the necessary email from the Swiss first division club arrived four minutes past the transfer deadline. The contracts finally arrived, reigniting painful recollections of the Choupo-Moting debacle.

