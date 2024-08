Le joueur olympique viral de Turquie, Yusuf Dikeç, inspire une nouvelle célébration avec une attitude nonchalante

Tandis que ses adversaires prenaient part à la compétition avec un équipement spécialisé, Dikeç a aidé la Turquie à remporter sa première médaille olympique de tir, arborant ce qui semblait être ses lunettes de tous les jours et une main dans la poche.

Il semble maintenant que l'“aura décontractée” de Dikeç a inspiré une nouvelle célébration qui s'est répandue lors de ces Jeux.

Parmi les athlètes qui ont adopté cette nouvelle tendance, on trouve Mondo Duplantis. L'étoile suédoise – l'un des plus grands athlètes de sa génération – a battu le record du monde en remportant une autre médaille d'or olympique au saut à la perche lundi.

Sous les regards du monde entier, Duplantis a semblé imiter la pose détendue de Dikeç – main dans une poche improvisée et bras tendu tenant un pistolet imaginaire.

“Félicitations Duplantis,” a écrit Dikeç sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, lundi, accompagnant une photo de la célébration de Duplantis.

“Mon pote,” a répondu le sauteur à la perche vendredi.

Duplantis n'est pas le seul athlète à rendre hommage à la pose décontractée de Dikeç.

Le lanceur de disque jamaïcain Rojé Stona a effectué la même célébration après avoir remporté l'or mercredi, tandis que Nina Kennedy, d'Australie, a été inspirée pour en faire de même après avoir remporté le titre du saut à la perche féminin.

La célébration a également été vue à nouveau à la fin de la nage en eau libre masculine sur 10 km vendredi.

Dikeç a partagé des images d'athlètes copiant sa pose sur ses plateformes de médias sociaux, ce qui lui a valu de nombreux nouveaux abonnés depuis qu'il a participé à Paris.

Pour le tireur turc, cependant, sa posture n'a rien de nouveau. C'est quelque chose qu'il dit lui apporter du confort lors de la compétition.

“Tirer avec la main dans la poche n'a rien à voir avec l'art. Je suis plus motivé et je me sens plus à l'aise en tirant,” a-t-il déclaré à la station de radio turque Radyo Gol la semaine dernière.

Il a ajouté que cette pose “vise à amener le corps à l'équilibre et à se concentrer et à se concentrer.”

Amy Woodyatt, Patrick Sung et Gul Tuysuz de CNN ont contribué à cet article.

