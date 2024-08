Le joueur le mieux classé, Jannik Sinner, se prépare pour l'US Open après sa victoire à Cincinnati Open.

L'Italien a avoué être vidé après un tournoi éprouvant, mais a réussi à battre son adversaire américain en finale avec une victoire de 7-6(4) 6-2 en deux sets.

"C'était une semaine assez difficile, assez exigeante", a-t-il commenté après le match.

"C'était mentalement difficile. J'ai eu une superbe série ici, et j'ai donné mon maximum aujourd'hui. Nous étions tous les deux assez épuisés après hier. Nous étions tous les deux assez tendus, mais je suis satisfait du niveau que j'ai joué aujourd'hui, surtout dans les moments cruciaux."

Sinner semblait être affecté par un problème à la hanche à plusieurs reprises lors du tournoi de Cincinnati, mais a réussi à remporter son cinquième titre de l'année.

Il a livré des matchs difficiles contre Rublev en quarts et Zverev en demi-finales pour affronter Tiafoe - qui était revenu d'un set de retard contre Rune en demi-finales.

En finale, ce sont les puissants coups droits de Sinner qui ont fait la différence, sa force et sa précision étant trop fortes pour Tiafoe.

Après sa victoire dans le tie-break, le jeune Italien de 23 ans a facilement remporté le deuxième set pour être couronné plus jeune champion masculin du tournoi depuis Murray en 2008.

Préparation pour l'US Open

Cette victoire donnera à Sinner une nouvelle confiance pour se rendre à New York pour l'US Open, où il espère remporter son deuxième titre du Grand Chelem.

Le dernier Grand Chelem de l'année commence lundi.

"Je suis ravi d'être dans cette position forte et de simplement maintenir ma force mentale, garder cette envie de continuer à concourir, et j'espère que je pourrai produire un bon tennis à New York aussi", a ajouté Sinner.

Pour Tiafoe, atteindre la finale du Cincinnati Open était un signe d'amélioration de sa forme pendant une saison où il a avoué avoir des difficultés dans ses performances.

"J'ai eu une période difficile depuis longtemps, alors cette semaine signifie vraiment beaucoup pour moi", a-t-il déclaré après le match.

La victoire de Sinner sur Tiafoe en finale était un témoignage de sa résilience en tennis, surtout en considérant l'effort physique du tournoi.

Malgré la fatigue physique, Sinner regarde vers l'avenir en utilisant sa victoire comme motivation pour l'US Open à venir, où il espère continuer son succès dans les tournois du Grand Chelem, tout comme Rafael Nadal l'a fait avec sa victoire en 2008.

