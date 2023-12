Le joueur des Cleveland Browns, Malik McDowell, arrêté pour agression d'un agent de la force publique et exhibitionnisme

Selon le rapport, un adjoint du shérif du comté de Broward a répondu au signalement d'un homme nu marchant près d'une école à Deerfield Beach. Après que M. McDowell a levé les yeux vers l'adjoint et crié un juron, "l'accusé m'a alors chargé à pleine vitesse (sic) avec le poing fermé", indique le rapport.

L'officier a déclaré qu'en raison de la proximité, il n'a pas pu éviter l'attaque ou utiliser des tactiques de désescalade ou une arme non létale.

"L'accusé a intentionnellement heurté mon corps et a commencé à me donner des coups de poing fermés", a déclaré le policier, selon le rapport. "Les coups de poing ont été donnés avec une extrême agressivité et au moins un coup m'a touché l'œil droit/la zone du tempe de l'œil.

Le policier a déclaré avoir été étourdi et avoir ressenti une douleur extrême à l'endroit où il avait été frappé, et que le joueur de la NFL avait poursuivi son "attaque violente" en lui assénant des coups sur le dessus de la tête.

McDowell s'est alors enfui et, après une poursuite à pied, un Taser a été déployé. McDowell a été menotté et placé en garde à vue, selon le rapport.

Outre les accusations de coups et blessures sur un agent des forces de l'ordre et d'obstruction à la justice par la violence, McDowell est également accusé d'exhibition "en raison du fait que l'accusé s'est promené nu dans la rue en exposant ses organes sexuels à la vue du public, y compris dans une école où se trouvaient des enfants".

Adam Swickle, avocat de McDowell à Fort Lauderdale, a déclaré à CNN par téléphone : "Nous enquêtons pour savoir ce qui s'est passé : "Nous enquêtons pour savoir ce qui s'est passé. C'est le seul commentaire que j'ai à faire pour l'instant".

Selon les documents du tribunal, la caution a été fixée à 31 000 dollars pour les trois chefs d'accusation.

McDowell, 25 ans, a joué 15 matchs pour les Browns la saison dernière, enregistrant trois sacks et 16 plaquages en solo.

Un porte-parole des Browns a déclaré que l'équipe était au courant de "l'incident très préoccupant" et qu'elle recueillait plus d'informations.

"Nous comprenons la gravité de cette affaire et nos pensées vont au bien-être de toutes les personnes impliquées", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel à CNN. "Nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com